18 ناديا فى الاجتماع رابطة الأندية لبحث شكل الدورى الجديد

أعلن المتحدث باسم رابطة الدوري الممتاز وعضو الرابطة ثروت سويلم، أنه سيتم توجيه الدعوة إلي 18 ناديا لاجتماع خلال الايام المقبلة من أجل حسم شكل مسابقة الدوري الممتاز في الموسم الجديد، والمقرر انطلاقه 25 أكتوبر. ويذكر أن هناك أكثر من سيناريو لشكل الدوري الموسم المقبل، والذى قام بالتحضير له عامر حسين سواء باقامته من دور واحد أومجموعتين لعرضه علي الأندية. وكانت رابطة الأندية قد كلفت عامرحسين عضو رابطة الأندية والمشرف علي لجنة المسابقات بوضع جدول الدوري الممتاز خلال الساعات المقبلة، واتفق مسؤولو رابطة الأندية المحترفة على اختيار ثروت سويلم المدير التنفيذي السابق اتحاد الكرة وعضو الرابطة متحدثا رسميا باسم الرابطة. وكانت انتخابات رابطة الأندية أسفرت عن اختيار أحمد دياب رئيسا للرابطة ومعه عماد متعب نائب وعضوية كلا من ثروت سويلم وعامر حسين وصفي الدين بسيوني وشريف صالح وخالد رفعت. وفى نفس السياق، تتجه النية داخل اتحاد الكرة علي استكمال بطولة كأس مصر وانهائها قبل بطولة الدوري علي ان يتم تأجيل بطولة الدوري عن 25 اكتوبروانطلاقه نهاية الشهر أو الاول من نوفمبر.