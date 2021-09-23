اتحاد الكرة يقلص عقوبة شيكابلا لـ«8 مباريات»

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم، تقليص عقوبة محمود عبد الرازق (شيكابالا) كابتن فريق الزمالك للإيقاف ثماني مباريات وغرامة قدرها 250 ألف جنيه. الاتحاد قال في بيان له: قررت لجنة الاستئناف في اجتماعها برئاسة المستشار عادل الشوربجى بشأن التظلم المقدم من نادي الزمالك ضد العقوبة الموقعة على لاعبه محمود عبد الرازق بالإيقاف ثمانية شهور وغرامة 500 ألف جنيه، الاكتفاء بالإيقاف ثماني مباريات وتغريمه 250 ألف جنيه. وكانت لجنة المسابقات في الاتحاد المصري، قد قررت الشهر الماضي إيقاف شيكابالا ثمانية أشهر مع تغريمه 500 ألف جنيه، بعد أحداث الجولة الأخيرة للدوري الممتاز الموسم الماضى. وأضاف البيان أن تعديل القرار جاء بعد إطلاع اللجنة على ما تضمنه تقريري حكم مباراة الزمالك والبنك الأهلي ومراقبها. كما تم تأييد عقوبة إيقاف حازم إمام لاعب الزمالك أربع مباريات وتخفيض الغرامة من 100 ألف جنيه إلى 50 ألف فقط، بسبب ما وصف بالسلوك غير الرياضي للاعب خلال المباراة. وكذلك تأييد فرض غرامة على الزمالك قدرها 200 ألف جنيه، بسبب الهتاف الجماعي والسبب ضد عناصر اللعبة، ونزول أعداد زائدة أثناء الشوط الثاني من المباراة.