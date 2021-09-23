بعد ضياع السوبر.. موسيمانى غاضب من إعلان العقوبة إعلاميا .. ويدرس تجميد أكثر من لاعب

العلاقة أصبحت ليست على ما يرام بين الأهلى وموسيمانى فهناك حالة غضب شديدة بين الإدارة والمدرب الجنوب أفريقى بسبب تكرار أخطائه وعدم تعلمه منها رغم قوة الفريق الذى يمتلكه، حيث وفرت الإدارة كل شئ للمدرب من حيث الصفقات الجديدة. وفى الوقت الحالى، لن تتخذ إدارة الأهلى قرارا بإقالة موسيمانى لكنها أرجأت ذلك مع أول كبوة جديدة للمارد الأحمر، فى حين يشعر موسيمانى بحالة من الغضب ليس بسبب العقوبات التى وقعتها الإدارة عليه بخصم 300 ألف جنيه من راتبه مثلما تردد فى صحف جنوب أفريقيا لكن لغضبه من إعلان العقوبة فى وسائل الإعلام وعدم إبلاغه بها فى الغرف المغلقة الأمر ما اعتبره موسيمانى تقليلا من هيبته أمام اللاعبين. وفي نفس السياق، يدرس المدير الفني للأهلي بيتسو موسيماني عدم الاعتماد على طاهر محمد طاهر، لاعب الفريق خلال الفترة المقبلة، بسبب المستوى المتواضع الذي ظهر به الفترة الماضية، ما جعله أحد المغضوب عليهم في الفريق من جانب جماهير الأحمر على خلفية مستواه المتوضع للغاية الفترة الماضية وأخرها مباراة السوبر المحلي. ويرى البعض أن طاهر محمد طاهر أصبح عبء على الفريق وكان أحد أهم نقاط الضعف في الأهلي أمام طلائع الجيش أمس في المباراة التى خسرها الأهلي بركلات الجزاء الترجيحية. موسيماني يدرس في الفترة القادمة، الدفع بالبديل محمود كهربا، أو الوافد الجديد للفريق لويس ميكيسوني الذي شارك بديلًا في السوبر، وظهر بمستوى جيد إلى حد ما. ويذكر أن غالبية لاعبي الأهلي وصفوا قرار خصم الـ300 ألف جنيه بإنه مُبالغ فيه وقاسً وتحدث بعضهم عن أن مكافأة الفوز بالسوبر المحلي لكل لاعب لا تتعدى 40 ألف جنيه فكيف تكون الغرامة 300 ألف بعد خسارة اللقب؟. والسؤال المطروح فى المشهد بعد ضياع البطولة الثانية على التوالى بعد خسارة الدورى لصالح الزمالك بعد سيطرة دامت خمسة سنوات متصلة.. هل انتهى شهر العسل بين إدارة القلعة الحمراء وموسيمانى هذا ما ستحدده الأيام المقبلة!.