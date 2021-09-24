مينا كرم يكتب:الحب في زمن الزحمة !

الحب في زمن الزحمة !

بقلم : مينا كرم

كيف يحب هذا الجيل ؟ .. كيف يعشق ؟ .. كيف يحافظ علي احساس اول ارتجافة لانامله مع اول اختيار له ؟ وكيف يخزن ذكريات اول قبلة وأول معانقة في منأي عن كل هذه الضغوط ؟ في ظل واقع مضطرب وحياة لاهثة تضغط علي اعصابه بمزيد من الملاحقات المادية والاستهلاكية التي تجعله غائبا عن بيته أكثر مما هو متواجد لظروف تعدد العمل او لظروف سفر او حتي وان كان موجودا بزهن شارد!!

كيف وهذا الجيل يقوم بتجديد عقده المهني بالسنة وحتي خلالها لا يأمن غدر القطاع الخاص ؟ وكيف نتوقع حبه وطريقة تعبيره عن مشاعره وهو مهدد يوميا ؟ ويقبل أمور لم يكن ليقبلها ايام ان كان بمفرده ورضخ لها لمسئولياته الاسرية الجديدة ؟ هذا ان كان سعيد الحظ ويعمل بالاساس اما من كان في حالة بطالة فربما ليس مطالب بأية مشاعر !!

كيف ومعظم هذا الجيل يقوم بتأجير شقته لأسرته لمدد قصيرة تتراوح من ثلاث الي خمس الي تسع سنوات في افضل الاحوال يقضي جزء كبير من هذه المدة في فترة التجهيز والتشطيب وما يعقبها من سداد الديون والالتزامات وعند اقتراب دخول الطفل الاول من الحضانة او المدرسة ويبدأ في الاستعداد لأخذ استراحة محارب يُفاجئ ان العقد اوشك علي الانتهاء وانه سيقع لا محالة ما بين مطرقة زيادات نقدية جشعة من صاحب العقار وسندان البحث عن مكان بديل سيكون امكانياته أقل للمكوث قليلا ولمعاودة الرحلة مرات ومرات .. كيف سيحب الخير لغيره ؟ وكيف سيعبر عن مشاعره لزوجته وابناءه ؟ وهو من سيظل مرتحلا ليس من بلد لبلد للتنزه ولكن من مسكن لمسكن للمعيشة التي هي ابسط الحقوق !!

كيف يكون شكل الحب واحساس المشاعر في ظل حرب الضوضاء اللاهثة والرهيبة في الشوارع والمقاهي والمحلات التي شوهت شكل شوارعنا ودمرت نفسية المارة فيكون الوصول للمنزل بمثابة الوصول ” لمدن الملجأ ” التي يتحصن بها الانسان من جرائمه وجرائم غيره , وهل سيكون لديه مزيد من الصبر لتحمل حوارات ومناقشات اضافية مع الشريك الاخر والابناء ام انه سيرتكز الي الصمت ملاذا ربما يجفف من ما تبقي من ينابيع الحب التي كانت ؟

كيف يكون التعبير عن المشاعر في الوقت الذي تم فيه تشويه ثقافة الحب باستبدال كلاسيكيات السينما المصرية من نهر الحب حبيبي دائما واطلالة فاتن وسعاد ونجلاء و عمر ونور ورمزي بعشوائية و قبح السبكي وأفلامه وابطاله واستمرار استبدال حليم ومنير والحجار وانغام بالشعبي والمهرجانات ؟

قديما في الازمنة الهادئة قالوا ان الحب يتأكد حينما ينتهي الحماس ولهفة البدايات ولكنهم لم يقولوا كيف يصبح يقينا وسط كم هذه الضغوط والمتغيرات والتطلعات ؟