مملكة..قصص قصيرة..محمد بركة

قصص قصيرة

مملكة

محمد بركة

هذه مملكة الدانتيل الأبيض والنهود الجريئة. أدخلها كل صباح أميرا متوجا بأمر الوزارة. تلمحني على البعد فتيات الأمن الواقفات على بوابة المدرسة بالكاب الأحمر.

– تفضل يا أستاذ!

واحدة ترحب والثانية تجذب الترباس الحديدي.

– حضرتك مُدرس الإنجلش الجديد؟

ضحكات مبللة بالندى وعيون واسعة، ما كرة أخلفها ورائي. أشيل طاجن ستى وأنا أخطو عبر كوكبة القمصان البيضاء تشف عن لون السوتيان. أبوس القدم وأبدى الندم حتى يتكرمن ويفسحن ، بالكاد ، نصف الطرقة كي أمر. أعرف أن هذا منتهى الكرم. ولا أستطيع أن أطالب بأكثر من ذلك وأنا أعبر طرقة مملوكية، طويلة، عامرة بالتنهدات…

طارق

أذكر أنه كان يوم الاحتفال بمولد النبي، أي يوم “الحلوى” و “دكر البط الشينى” والبهجة الموسمية التي تترقبها عزبة نائية لم يكن بطل الحرب والسلام يعرف عنها شيئا. كان الحر كالهم الثقيل والترعة تجرى بماء صافٍ، وحين تحلقوا حول الطبلية، لاحظوا غياب “طارق”.

ودون أن أُثقل عليكم – وعلىَّ – بالتفاصيل، طارق كان نائما على بطنه، والتيار الناعم يجرفه في هدوء حتى اعترضه أخيرا فرع كافور، ودفعته التيارات الصغرى برفق نحو الشاطئ وتكاثرت عيدان الحطب وأوراق الصفصاف الجافة وتجمع الزبد حول جثة أخي التي تبدو الآن منتفخة قليلا…

أم طارق

حين غرق أخرى فى الترعة، قضم الحزن قطعة من قلب أمي التي كانت آنذاك وردة جميلة تتفتح. ونخر السوس أعصاب أبى حين وصلته الرسالة المشئومة وهو في الغربة يُعمر بلاد “روح يا مصري… تعال يا مصري”.

أمي كفت عن ارتداء الملون، ولم تعد تقف أمام المرآة. وأبى سخط على صديق عمره الذي تلاعب بأعصابه في المقدمة الطويلة المليئة بعبارات من نوع “نحسبك صبورا” و “نثق في إيمانك بالله” وتمنى أن لو كان قد ألقى إليه بالخبر في هدوء وبساطة.

أمي قالت “لم يعد لنا قعاد فى هذه البلد” وأبى عاد فى نفس الأسبوع وقال “حاضر”. وانتقلنا نحن الثلاثة إلى مدينة صغيرة يزحف فيها النيل على بطنه، وتجر عرباتها الكارو أحصنة عجوز، ويحب حريمها الجارة الجديدة “أم طارق” وينادين ابنها الوحيد حسب هذا الاسم دون أن يعرفن أن اسمي “محمد” وأن طارق هو اسم أخي الصغير الذي رأيت جثته طافية وسط العيدان وأوراق الشجر…