حين سقط نهدي من يد الطبيب…شعر..سَروين درويش

شعر

سَروين درويش

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حين سقط نهدي من يد الطبيب…

في سلة القمامة

نبتت فيها زهرة

جاءت زوجة واعظ الحي

أنبأتني بخبر مفرح

قالت:‏

سيصبح نهدك إناء حبوب الحمائم في الجنة

أظن أن النهد ليس للإخفاء…

كما تعتقد هي

مرة رأيت شاعرا

جعل منه سراجا علقه

في مَضيَفة شعر ما ‏

وأخرى رأيت عاشقا جعل منه

تفاحة يقضمها

ورأيت أمّا جعل منه نفاخة

أودعتها بين يدي طفلها

وقد علق لعاب فمه عليها

لن أخاف بعد

من أن يصبح نهدي خطيئة عمياء

ويذهب صوب الجحيم قبلي

أنا لا أتوجع

لا أشعر بشيء.