السينما للحياة …. مهرجان الاسكندرية ييدا فعاليات دورة علي بدرخان

تحت شعار “سينما من أجل الحياة” انطلقت مساء اليوم فعاليات الدورة ال٣٧ من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط والتي تحمل اسم المخرج علي بدرخان، بحضور د. إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية وعدد من الفنانين.

بدأ الحفل الذي أخرجه محمد مرسي ابن الإسكندرية بعرض “125سنة سينما” ثم عرض المهرجان مجموعة من صور النجوم الراحلين الذين فارقوا عالمنا خلال عام 2021 منهم وحيد حامد وعزت العلايلي ويوسف شعبان وهادي الجيار وعادل هاشم وسمير غانم ودلال عبدالعزيز وفيصل ندا .

انطلقت فعاليات الحفل الذي قدمته الإعلامية رشا سليمان و الفنانة نسرين أمين بكلمة رئيس مهرجان الإسكندرية الناقد الأمير أباظة الذي أكد فيها أن المهرجان هذا العام يحتفي بكل ما هو جديد في عالم السينما، حيث اختارنا أن تحمل الدورة في ال 37 اسم المخرج علي بدرخان بالتوازي مع احتفاله بالعيد الماسي لميلاده، كما سيتم تكريم السينما السورية، واختيار السينما اليونانية ضيف شرف المهرجان وذلك لأن اليونان تعتبر بلد الفلسفة والحضارة وجزء كبير من العالم القديم .

وأوضح أباظة أن مصر تخوض حرب شرسة وهي معركة التنمية، موجها الشكر لكل الجهات الرسمية والوزارات التي ساهمت في خروج هذه الدورة للنور بداية من محافظ الإسكندرية ووزيرة الثقافة ووزيرة التخطيط كذلك وزارة الداخلية ومدير أمن الإسكندرية.

بينما قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية:”إن الإسكندرية هي العاصمة الثانية لمصر وعاصمة الثقافات والحضارات لأنها تقبل كل الأجناس والأديان”، معبرا عن سعادته بإقامة المهرجان وسط هذه الظروف في ظل جانحة كورونا.

كما روى الشريف قصة إنسانية تأثر بها أثناء عمله في إحدى الدول العربية عام 2009 تؤكد على أهمية الفن ورسائله التي تصل أسرع من رسائل السياسيين ورجال الأعمال والاقتصاديين، حيث قال له أحد الأشخاص إنه يحسد المصريين على الفن المصري وقواه الناعمة وقيمة نجم بحجم عادل إمام يعادل قيمة بلد .

فيما صعدت المخرجة إنعام محمد علي للمسرح وأعلنت نتائج مسابقة ممدوح الليثي للسيناريو وشاركها توزيع الجوائز الكاتب عاطف بشاي وشريف نجل الكاتب الراحل ممدوح الليثي، حيث شارك في هذه المسابقة ١٩ سيناريو تم اختيار ثلاثة منهم وفاز بالجائزة الأولي وقيمتها ١٧ ألف جنيه فيلم “سينما كايرو “، وذهبت الجاىزة الثانية وقيمتها ١٢ ألف و٥٠٠جنيه لسيناريو فيلم “بلوك د”، فيما حصل على الجائزة الثالثة فيلم “ضحكي ودموعي وسنيني السودا “.

وعقب إعلان جوائز المسابقة تم تكريم عدد من الفنانين علي رأسهم المخرج علي بدرخان، واسم الكاتبة الراحلة كوثر هيكل وتسلمتها نجلتها الكاتبة سماح أبو بكر عزت والكاتب خالد منتصر، أيضا تسلم مدير التصوير محسن أحمد تكريم المخرج ومدير التصوير طارق التلمساني الذي تغيب لظروف طارئة.

أما تكريم المخرج الكبير عمر عبدالعزيز فتسلمه شقيقه المخرج محمد عبد العزيز الذي عبر عن سعادته بهذا التكريم لواحد من عائلته الذي استطاع أن يحقق نجاحا كبيراً في كل الأعمال التي قدمها .

كما تم تكريم الفنان خالد الصاوي، والفنانة سلوى خطاب والناقدة خيرية البشلاوي.