صدمة من الـ«كاف» لمنتخب ليببا قبل مواجهة الفراعنة في تصفيات كأس العالم

وجه الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» صدمة إلى المنتخب الليبي قبل أيام من مواجهة منتخب مصر في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم قطر 2022، حيث رفض الـ«كاف» محاولات ليبيا لإقامة مباراتهم بحضور جماهيري، ويصدر قراره بمنع حضور الجماهير فى المباراتين. وفى السياق نفسه، أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش قائمة الفراعنة لخوض مباراتي ليبيا، حيث يواجه منتخب مصر نظيره الليبى في مصر يوم 8 أكتوبر القادم على استاد الجيش المصري ببرج العرب، على أن تكون مباراة العودة في ليبيا يوم 11 أكتوبر. وشهدت القائمة الأولية خرج حسين الشحات الجناح الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من حسابات الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش، استعدادًا لمباراتي ليبيا في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم قطر 2022. خروج الشحات من حسابات جهاز منتخب مصر، جاء بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة طلائع الجيش في كأس السوبر المصري، والتي فاز بها الأخير بركلات الترجيح.