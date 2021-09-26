محمد صلاح يتفوق على رونالدو فى ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي.. 3 أهداف تفصل الفرعون المصرى عن إنجاز تاريخي في البريميرليج

اشتعل الصراع على لقب هداف الدوري الإنجليزي، بين لاعبي أندية البريميرليج، حيث يتقاسم الصدارة كلًا من محمد صلاح نجم ليفربول، جيمي فاردي لاعب ليستر سيتي، ميكائيل أنطونيو مهاجم وست هام يونايتد، برصيد 5 أهداف.

محمد صلاح رفع رصيده من الأهداف إلى 5 بعدما سجل هدفًا رائعًا في مباراة الريدز وبرينتفورد، أمس «السبت»، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإنجليزي.

وجاء ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي على النحو التالي:

محمد صلاح، ليفربول، 5 أهداف.

ميخائيل أنطونيو، وست هام، 5 أهداف.

جيمي فاردي، ليستر سيتي، 5 أهداف.

برونو فرنانديز، مانشستر يونايتد، 4 أهداف.

إسمايلا سار، واتفورد، 4 أهداف.

كريستيانو رونالدو، مانشستر يونايتد، 3 أهداف.

سعيد بن رحمة، وست هام، 3 أهداف.

دومينيك كالفيرت لوين، إيفرتون، 3 أهداف.

ديماراي جراي، إيفرتون، 3 أهداف.

ماسون جرينوود، مانشستر يونايتد، 3 أهداف.

دييجو جوتا، ليفربول، 3 أهداف.

روميلو لوكاكو، تشيلسي، 3 أهداف.

ساديو ماني، ليفربول، 3 أهداف.

نيل موباي، برايتون، 3 أهداف.

ويذكر، أن محمد صلاح المحترف المصري في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي، ينتظر تحقيق إنجاز تاريخي جديد خلال مسيرته في بطولة البريميرليج.

وكان محمد صلاح، قد سجل الهدف الثاني لصالح ليفربول في الدقيقة 54 خلال مباراة برينتفورد، التي جمعت بينهم أمس «السبت»، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإنجليزي، وذلك في اللقاء الذي انتهى بالتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لكل فريق.

نجح الفرعون المصري في الوصول إلى هدفه رقم 100 بقميص ليفربول في الدوري الإنجليزي، بالإضافة إلى الهدف 102 في البريميرليج.

ويحتاج صلاح، لتسجيل ثلاثة أهداف ليصبح أفضل هداف أفريقي في تاريخ الدوري الإنجليزي، حيث يحتل الصدارة ديديه دروجبا برصيد 104 هدف، فيما يأتي صلاح في المركز الثاني برصيد 102 هدفًا، ثم ساديو ماني برصيد 97 هدفًا، ثم إيمانويل أديباور برصيد 97 هدفًا، وآخيرًا ياكوبو برصيد 95 هدفاً.