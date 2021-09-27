وائل جمعة: منتخب الفراعنة يحتاج للجماهير.. والمنتخب ليس حكرا على أحد

قال مدير المنتخب المصري وائل جمعة، أن التواجد مع المنتخب لم يعد حكرا على أحد والباب مفتوح للجميع مشيرا إلى أن الجميع يتمنى حضور الجماهير لمواجهة ليبيا.

وذكر، وائل جمعة في تصريحات متلفزة: «معايير اختيار اللاعبين يحددها الجهاز الفني، الخبرة الدولية عنصر مهم مع التألق والإجادة في المباريات التي شاهدها المدرب مع القدرات الفنية التي يمتلكها اللاعبين وفي النهاية المدرب يقارن لتحديد الأسماء».

وأضاف جمعة: «المدير الفني شاهد عدة مباريات في الفترة الماضية مع الجهاز المعاون من قبل الوصول لمصر، حيث تم إرسال المباريات السابقة للأندية مع المنتخب في المعسكرين الأخيرين ثم مباراتي كأس مصر والسوبر المصري”.

وأشار جمعة: «منتخب مصر ليس حكرا على أحد ولا يوجد مكان محجوز لأحد، منتخب مصر مفتوح للجميع ولكل من سيجيد ويتألق سواء داخل أو خارج مصر، والباب مفتوح للجميع في النهاية ولكن عليه أن يتواصل معنا إذا أراد الانضمام”.

وعن مصطفى محمد، قال: «لا توجد أي عقوبة على اللاعب، لم يكن هناك تقرير أو توصية بإيقافه. اللقاء الذي أجراه حسام البدري المدير الفني السابق لمنتخب مصر لم يدن مصطفى محمد، وتواصلت مع مصطفى محمد وأخبرني بأنه اتفق مع حسام البدري على ما حدث وقتها قبل الانضمام لمعسكر المنتخب».

وواصل “كيروش اجتمع مع الجهاز الفني والطبي والإداري وحتى عمال غرفة خلع الملابس وأخبرنا بأننا جميعا في مركب واحد ولها رئيس واحد ويجب أن نعمل معا لنصل لأفضل النتائج”.

وأضاف جمعة: «كيروش بعد مشاهدة مباراة السوبر ومباراتي الكأس كان مقدرا لما حدث من إجهاد للاعبين وبداية موسم جديد وبالتالي فالأداء لن يكون بالشكل الأفضل».

وقال: «لاعبو المنتخب يجتمعون صباح يوم 28 سبتمبر، سنقوم بعمل مسحة كورونا ثم نتحرك إلى الإسكندرية نلعب مباراة ليبيريا يوم 30 سبتمبر ثم سنحصل على يوم راحة ونبدأ معسكر مباراة ليبيا بالمحترفين يوم 2 أكتوبر. قائمة مباراتي ليبيا ستكون 24 لاعبا بينهم 4 حراس مرمى».

واختتم حديثه: «أتمنى حضور الجماهير لمباراة ليبيا، سيكون عامل إيجابي كبير مع اللاعبين. العالم كله تخطى مشاكل كورونا وبدأنا نرى الملاعب مكتملة الحضور الجماهيري ومصر ليست أقل من العالم. هذه المجموعة من اللاعبين في حاجة للدعم من الجماهير وإكسابهم الثقة».

ويذكر أن منتخب مصر سيواجه ليبيا في ملعب الجيش ببرج العرب 8 أكتوبر قبل أن تتكرر المواجهة في ملعب شهداء بنينا 11 أكتوبر.