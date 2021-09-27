3 سيناريوهات للدوري المصري الموسم القادم يطرحها عامر حسين

كشف عضو رابطة أندية الدوري المصري عامر حسين، عن 3 تصورات مطروحة للمسابقة في الموسم الجديد، حيث يبدأ الدوري 25 أكتوبر بعد نهاية ارتباطات المنتخب والأندية في بطولات إفريقيا.

وقال عامر: «وصلت لـ 3 تصورات ممكنة لإقامة الدوري، نناقشها ونعرضها على الأندية حتى نستقر على شكل نهائي للمسابقة».

وتابع: «”التصور الأول هو الدوري بنظامه الطبيعي من ذهاب وإياب، وذلك سينتهي في نهايات أغسطس، أما التصوران الثاني والثالث سيسمحان بنهاية الدوري فى شهر يوليو».

وذكر عضو رابطة أندية الدوري المصري، أن التصور الثاني هو دوري المجموعتين، يتأهل منه أول 3 فرق في كل مجموعة لخوض دوري نهائي بنظام الذهاب والإياب من 6 فرق لتحديد البطل. فيما يهبط صاحب المركز الأخير في كل مجموعة، ويلعب صاحب المركز قبل الأخير أمام نظيره في المجموعة الأخرى لتحديد الهابط الثالث، وفي ذلك النظام يخوض كل فريق 26 مباراة على أحد أقصى».

مشيرا: «في التصور الثالث يُلعَب دوري من دور واحد. ثم تنتقل أول 10 فرق لخوض دوري لتحديد البطل. وتنتقل آخر 8 فرق للعب دوري لتحديد الهابطين، وفي هذا النظام تلعب كل الفرق 24 مباراة بشكل متساوٍ».

وأختتم حسين حديثه: «القُرعة هي ما سيحدد صاحب الملعب في كل مباراة، ولن يكون هناك قرعة موجهة، وسنناقش تلك الأنظمة الثلاثة مع الأندية للوقوف على إيجابياتها وسلبياتها قبل حسم القرار».