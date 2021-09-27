«الكاف» عن لاعب محمد مجدي أفشة: لا يمكن إيقافه .. والأهلي فى ربع نهائي كأس مصر بصعوبة

في تغريدة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، الـ«الكاف»احتفى خلالها بلاعب النادي الأهلي محمد مجدي «أفشة» وقال: «صانع ألعاب الذي لا يمكن إيقافه»، وقام بنشر مجموعة من أجمل أهدافه. وأثنى «الكاف» على دور أفشة في تتويج الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا مرتين متتاليتين. وفى سياق آخر، أشارت احدى الصحف التركية، إلى أن مسؤولي جالطة سراي مهتمون بالتعاقد مع أفشة، وأنهم سيتقدمون بعرض رسمي إلى إدارة الأهلي المصري لضم اللاعب. ومن ناحية أخرى، تأهل الأهلي حامل اللقب إلى الدور ربع النهائي لمسابقة كأس مصر في كرة القدم بفوز صعب على إنبي 1- صفر بملعب الإسكندرية في اللقاء المؤجل بينهما من الدور ثمن النهائي. جاء الفوز فى الدقيقة 74، حيث سجل البديل صلاح محسن من هجمة منظمة انتهت بتمريرة محمد مجدي “أفشه” سددها على يسار الحارس محمود جاد. وكان الأهلي مسيطرا على شوطي المباراة وأهدر مهاجموه محمد شريف ومحمود عبد المنعم «كهربا» والعائد من الإعارة أحمد عبد القادر فرصا عدة بسبب الرعونة والتسرع أمام مرمى إنبي الذي تراجع لاعبوه للدفاع مع الاعتماد على هجمات مرتدة نادرة شكلت خطورة على مرمى محمد الشناوي. وبهذه النتيجة، يلتقي الأهلي في الدور المقبل مع بيراميدز الذي كان حجز بطاقته الجمعة الماضية بفوزه على سموحة 3-1.