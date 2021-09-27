طبيب جنوب إفريقيا: لا يعاني من إصابة مزمنة.. تاو لن ينضم للمعسكر القادم

أعلن طبيب منتخب جنوب إفريقيا ثولاني نجومبيا، عدم انضمام بيرسي تاو لمعسكر أكتوبر المقبل.

وكانت القائمة الأولية لمنتخب جنوب إفريقيا،قد تضمنت تاو لاعب الأهلي في لخوض مباراتين في تصفيات كأس العالم بشهر أكتوبر المقبل، رغم عدم تعافيه من إصابته.

وفى تصريح له قال طبيب منتخب جنوب افريقيا نجومبيا: «تاو انضم لقائمة أولية من 34 لاعبا، ستتقلص لاحقا إلى 23 اسما بعد أن نتأكد مع كل نادٍ من سلامة لاعبيه».

موضحا، أن تاو لن يكون ضمن قائمة الفريق في معسكر أكتوبر المقبل، وسيكرس نفسه للتعافي في هذه الفترة، ولو بات لائقا بحلول معسكر نوفمبر سيكون معنا حال استدعائه”.

مشيرا، أن تاو لا يعاني من أي إصابة مزمنة، وعندما حضر للمعسكر الماضي للمنتخب لم يعان أو يشتكي من أي إصابة، وأن استبداله في مباراتي التصفيات السابقتين لم يكن اضطراريا، وإنما لأسباب فنية، وتاو لم يشتك أو يخبرنا بأي آلام أو انزعاج».

أوضاف: «بعد المباراة الأولى فقط عانى من بعض الانقباضات وتعاملنا معه وبات بخير وجاهزا للعب المباراة الثانية، ومع نهاية المعسكر، لم يكن تاو مصابا ولم يعان من أي شيء قبل عودته للأهلي».

وقال نجومبيا: «تاو لاعب محارب ومقاتل، ومن الممكن أنه شعر بألم وتحامل لرغبته في إكمال اللعب، أو أنه في سخونة الملعب لم يشعر بالإصابة إلا بعد أن هدأ وتباطأت ضربات قلبه”.

يذكر أن تاو، قد انضم إلى الأهلي قادما من برايتون الإنجليزي في فترة الانتقالات الصيفية، قبل أن يكتشف الجهاز الطبي في الأهلي إصابته، في العضلة الضامة، مما تسبب في غيابه عن مباراة كأس السوبر المصري أمام طلائع الجيش، ومواجهة إنبي في ثُمن نهائي كأس مصر.