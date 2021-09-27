إل جي تطلق حلولها الجديدة لأنظمة التكييف المركزي ضمن أجهزة التكييف الجديدة «ملتي في 5 تروبيكال» لمواكبة تغيرات المناخ القاسية في المنطقة

أعلنت شركة «إل جي مصر » عن حلول جديدة خاصة بالتكييف المركزي الجديد زودت بها وحدة التكييف الجديدة « ملتي في 5 تروبيكال » المصممة لتوفير أداء استثنائي في أجواء الشرق الأوسط القاسية وتعمل بكفاءة عاليه حتى 55 درجه مئوية ، حيث يمثل الحل الجديد أحدث نموذج متقدم من عائلة «ملتي في» الناجحة، ويمتاز بقدرته على تحقيق أداء يرسم معايير تفوق جديدة حتى في الظروف المناخية الأكثر شدة في المنطقة، بفضل وظائفه المبسطة التي تحسّن كفاءة استهلاك الطاقة الكهربائية وترتقي إلى أعلى مستويات راحة المستخدم.

أحدث حلول التكييف من إل جي مثالية لأجواء الشرق الأوسط وتقدم أفضل أداء وإعتمادية وكفاءة

وجهاز التكييف« ملتي في 5 تروبيكال » مجهزة بنظام تحكم مبتكر مزدوج الحساسات يراقب مستويات درجة الحرارة والرطوبة ليدير بكفاءة شدة التبريد والتدفئة ، وهي مجهزة أيضًا بضاغط عاكس فائق من «إل جي،» ذو سعة كبيرة للوحدة الخارجية، ما يجعلها حل قوي للتكييف يقدم أداءً ممتازًا حتى في أشد الأجواء مشقة.

أكد بيلي كيم المدير العام لـ” إل جي ” مصر «ينتمي هذا الحل إلى الجيل الخامس من أنظمة التبريد متغيرة تدفق سائل التبريد، ولهذا فهو يمتاز بمجموعة من التقنيات المبتكرة التي تقدم للعملاء كفاءة لا مثيل لها في استهلاك الكهرباء مع الراحة في الاستخدام. ولأن هذا الحل الرائد في قطاع التكييف يجعل تقنية التحكم المتقدمة في الأجواء متاحة أكثر لقطاع أكبر من المستخدمين فهو يقدم وفرًا ممتازًا في التشغيل وراحة أكبر لعملائنا حول العالم، ونحن فخورون جدًا بنظام ملتي في 5 الذي يمثل حلنا الرئيس الجديد لتكييف الهواء”.

ومن بين أهم مزايا « ملتي في 5 تروبيكال »إثارة للإعجاب هو التحكم مزدوج الحساسات الذي يتيح لوحدة تكييف الهواء تقييم حالة الطقس بأدق تفاصيلها، فخلافًا لمكيفات الهواء التقليدية التي تراقب درجة الحرارة فقط، تقيس « ملتي في 5 تروبيكال »مستويات درجة الحرارة والرطوبة في البيئات الخارجية والداخلية وتتيح لها إحاطتها الشاملة بالظروف المناخية المتعددة ضبط متغيراتها لتحقيق أفضل كفاءة في استهلاك الطاقة وأقصى مستويات الراحة في الأماكن المغلقة.

كما يوفر الضاغط العاكس الفائق الجديد في «إل جي ملتي في 5» كفاءة لا تضاهى واعتمادية عالية ومتانة غير مسبوقة ، وفي الوقت نفسه تم طلاء وحدات « ملتي في 5 تروبيكال » بمادة «أوشن بلاك فِن» الحصرية من «إل جي» التي تحميها من العوامل المسببة للتآكل مثل الملح والرمال وغيرها من العوامل التي تجلبها الرياح البحرية والتلوث الصناعي. ويعمل اللون الأسود لطلاء «أوشن بلاك فِن» كمبادل حراري يمنع المياه من التراكم لتقليل تراكم الرطوبة. ويطيل هذا عمر المنتج ويقلل من تكاليف الصيانة، ويحسّن الأداء.

وخلافًا للوحدات السابقة التي تتطلب التنظيف اليدوي، تتيح ميزة إزالة الغبار تلقائيًا في« ملتي في 5 تروبيكال »راحة التنظيف الآلي بالكامل وهي تزيل الغبار عن المبادل الحراري للوحدة الخارجية بعكس دوران المروحة لإزالة الرمل المتراكم والغبارويمكّن هذا المستخدمين من تشغيل مكيفاتهم بصورة مريحة دون الحاجة إلى القلق بشأن الأعطال التي يتسبب بها تراكم الغبار الشائع في المناخات الصحراوية.