منتدى خالد محي الدين يُحِي ذكرى الزعيم جمال عبدالناصر ..الأربعاء المقبل.

يتشرف منتدى خالد محيى الدين بحزب التجمع بدعوتكم للحضور في تمام الساعة السادسة مساء الأربعاء الموافق ٢٩ سبتمبر ٢٠٢١ للمشاركة في لقائه الثلاثين :إحياء لذكرى الزعيم جمال عبد الناصر ٢٨ سبتمبر ١٩٧٠ – ٢٨ سبتمبر ٢٠٢١ أمسية شعرية غنائية يشارك فيها نخبة من الشعراء والموسيقيين والأصوات الغنائية..والدعوة عامة للجميع للحضور والمشاركة

يبدأ اللقاء في تمام الساعة السادسة مساء الأربعاء الموافق 29 سبتمبر 2021 في قاعة جمال عبد الناصر بالمقر المركزي لحزب التجمع 1 شارع كريم الدولة من ميدان طلعت حرب – القاهرة .

لتأكيد الحضور أو الإعتذار أو لترتيب التغطية الإعلامية : 25759011 – 25759152 – 25759281 – 01111002510 –