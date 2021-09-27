أمين عام مجلس الشيوخ يستقبل وفد الأمناء العامين العرب

استقبل المستشار محمود عتمان الأمين العام لمجلس الشيوخ ظهر اليوم الوفد المشارك ضمن فعاليات البرنامج التمكيني للأمناء العامين والأمناء العامين المساعدين بالمجالس والبرلمانات العربية. في بداية اللقاء رحب الأمين العام بالوفد العربي ونقل لهم تحيات المستشار عبدالوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، مؤكداً على اعتزاز المجلس بهذه الزيارة. وأكد أمين عام المجلس علي أهمية هذا البرنامج التمكيني من أجل أن يكون هناك دبلوماسية برلمانية عربية موحدة، وأداء قوي على مستوى الأمانات العامة للبرلمانات العربية، وفق أفضل المعايير العالمية المعمول بها في هذا المجال. ويختتم البرنامج أعماله الأربعاء المقبل، ويدور موضوعه حول “المعايير الحديثة في إدارة المجالس النيابية”، ويناقش عدد من المحاور، منها الإتجاهات الحديثة في تطوير العمل البرلماني على مستوى الأمانات العامة، بالإضافة إلى بناء استراتيجيات التميز لمكاتب الأمناء العامين والأمناء العامين المساعدين، وكل ما يتعلق بتعزيز دورهم في الإرتقاء بأداء البرلمانات العربية.