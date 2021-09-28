مد الكابل البحري 2Africa إلى الخليج العربي والهند وباكستان

أعلن اليوم تحالف 2Africa الذي يضم كل من شركة الصين الدولية لخدمات المحمول (China Mobile International) وفيسبوك وشركة إم.تي.إن جلوبال كونكت (MTN GlobalConnect) وشركة أورنج الفرنسية وإس تي سي (stc)والشركة المصرية للاتصالات وشركة فودافون العالمية وشركة الاتصالات الأفريقية وايوك (WIOCC) ، عن توسيع نطاق الربط الخاص بالكابل من خلال إضافة القطاع الجديد 2Africa PEARLS الممتد إلى كل من الخليج العربي والهند وباكستان سيؤدي هذا الامتداد إلى زيادة الطول الإجمالي لنظام الكابل البحري 2Africa ليصل إلى أكثر من 45 ألف كيلومتر، ما يجعله أطول نظام كابل بحري يتم تنفيذه على الإطلاق.

يوفر 2Africa خدمات ربط متميزة من خلال ربطه لثلاث قارات وهي إفريقيا وأوروبا وآسيا عن طريق المسارات الارضية لجمهورية مصر العربية عبر إضافة مواقع إنزال حيوية في بركاء بسلطنة عُمان، وأبو ظبي وكلباء بالإمارات العربية المتحدة، والدوحة بقطر، والمنامة بالبحرين، ومدينة الكويت بالكويت، والفاو بالعراق، وكراتشي بباكستان، ومومباي بالهند، بالإضافة إلى موقع إنزال رابع في الخبر بالمملكة العربية السعودية. وستنضم تلك المواقع إلى مواقع الإنزال الجديدة في كل من جزر الكناري وسيشيل وجزر القمر وأنجولا وجنوب شرق نيجيريا والتي تم الإعلان عنها في وقت سابق، وستوفر هذه المواقع السعات اللازمة لمقدمي الخدمات من خلال مراكز البيانات المحايدة ومحطات الإنزال على أساس عادل ومنصف بما يساهم في دعم وتطوير النظام البيئي لشبكة الإنترنت.

وسيساهم كابل 2Africa من خلال الامتدادات الجديدة في دعم الاقتصاد الرقمي وتعزيز قدرة الكثير من المجتمعات على تقديم المزيد من الخدمات المعتمدة على الإنترنت بكفاءة عالية، مثل خدمات التعليم والرعاية الصحية والأنشطة التجارية، وتحقيق فوائد اقتصادية واجتماعية كبيرة نتيجة هذا الربط الدولي المتزايد. وكان من المخطط أن يقوم نظام الكابل البحري 2Africa بتوفير خدمات الربط لما يزيد عن 1.2 مليار شخص حين تم الإعلان عنه في مايو 2020، ولكن مع أضافة القطاع الجديد 2Africa PEARLS، ستصل خدمات الربط الدولي إلى نحو 1.8 مليار شخص إضافي ليصل إجمالي المستفيدين إلى 3 مليارات شخص، أي ما يعادل 36٪ من عدد سكان العالم.

وستقوم شركة الكاتيل لشبكات الكابلات البحرية Alcatel Submarine Networks (ASN) بتنفيذ النظام الجديد باستخدام أحدث التقنيات مثل تقنية SDM التي تسمح باستخدام عددًا أكبر من الألياف الضوئية يصل إلى 16 زوجًا من الألياف، أي ضعف ما تقدمه التقنيات الحالية مما يساعد على توفير سعات أكبر بتكاليف أقل.