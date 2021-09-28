في دوري الأبطال.. توسكر الكيني: مباراة الزمالك «بدون جماهير»

أكد رئيس مجلس إدارة نادي توسكر الكيني دانيال أدودا، أن مباراة فريقه الأول لكرة القدم أمام الزمالك المصري، والمقرر لها 16 أكتوبر المقبل في ذهاب دور الــ32 لدوري الأبطال الإفريقي ستكون بدون حضور جماهيري.

وقال أدودا في تصريحات متلفزة: «إنه غير مسموح للجماهير في كينيا بالتواجد في المدرجات بسبب سلسلة من الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف: «الزمالك يملك تاريخًا كبيرًا وستكون مواجهته صعبة، ونعمل على الاستعداد جيدًا لمباراة الزمالك المقبلة ونحاول الاستفادة من لعب مباراة الذهاب على أرضنا في نيروبي«.

وكان نادي الزمالك المصري، قد أعلن عن تلقيه إخطاراً رسمياً من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» بتحديد يوم 16 أكتوبر المقبل موعدا للقاء توسكر في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، والمقرر لها في كينيا.