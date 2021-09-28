شوقي غريب مديرا فنيا للمنتخب الأولمبي للمرة الثالثة مجاهد يبرر: المنتخبات ليست للتجارب.. الدماء الجديدة يجتاحها حال الفشل غريب: اتحاد الكرة يثق في أننا سنصنع جيلا جديدا لمنتخب مصر لم أفكر فى تدريب منتخب الفراعنة بعد حسام البدري

أعلن رئيس اللجنة المكلفة بإدارة شؤون اتحاد كرة القدم المصري أحمد مجاهد، تعيين شوقي غريب مديرا فنيا لمنتخب مصر الأولمبي مواليد 2001، وجاء القرار بناءا على توصية نيلو فينجادا المدير الفني للاتحاد كما ذكر رئيس اللجنة. ومن المعروف أن هذه هي المرة الثالثة التي يتولى فيها شوقي غريب تدريب منتخب مصر الأولمبي، بعدما قاد المنتخب خلال تصفيات أولمبياد أثينا 2004. كما وافق الاتحاد على توصية فينجادا بتعيين محمد وهبة مديرا فنيا لمنتخب مصر للناشئين مواليد 2006، مع استمرار باقي أعضاء الجهاز الفني. كما قرر الاتحاد تعيين علاء عبد العزيز مديرا للمنتخب الأولمبي وأيمن حفاظ مديرا لمنتخب الشباب مواليد 2003، وأيمن زين طبيبا للمنتخب الأوليمبي. وكان رئيس اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة أحمد مجاهد، قد شدد على أنه لا يمكن التجربة في المنتخبات دائما، مشيرا إلى أن التغيير يكون في حالة الفشل أو الأزمة وهو ما لم يحدث مع المنتخب الأولمبي في وجود شوقي غريب. وفى نفس السياق، قال شوقي غريب: لم أسع لتدريب منتخب مصر خلفا لحسام البدريشوقي غريب لـ في الجول: اتحاد الكرة يثق في أننا سنصنع جيلا جديدا لمنتخب مصرفي ولاية ثالثة.. شوقي غريب مديرا فنيا للمنتخب الأولمبي مضيفا، أن المنتخبات ليست كلها للتجارب، تكون في حاجة لدم جديد عندما يكون هناك أزمة أو مشكلة ولكن إذا كنت ناجحا فلماذا يكون هناك تغيير؟. متابعا: «لدينا بطولة شمال إفريقيا في نوفمبر المقبل والبطولة العربية والتصفيات المؤهلة للأولمبياد وبالتالي يجب الاستعداد لهذه البطولات ولن يكون لدينا فرصة لعمل معسكرات لهذا الفريق إلا في أوقات التوقف الدولي فقط». وواصل: «الأندية والاتحاد هما المالك لمسابقة الدوري الممتاز، لجنة الأندية من حقها تشكيل لجنة للإدارة وإعداد مقترحات ولكنها لا تملك حق تغيير شكل المسابقة. الأمور ستكون أسهل من الموسم الماضي مع بداية الدوري في أكتوبر، يمكننا أن نصل لشكل أفضل للمسابقة وسنتعاون جميعا للوصول لذلك». وقال غريب، أنه لم يسع لتدريب الفريق الأول للفراعنة خلفا لحسام البدري، وأن أي شخص يتمنى تدريب منتخب مصر لكن لا يرغب أن يأتي وسط ظروف فُرضت عليه، علما بأنه كان ضمن الأسماء المرشحة لتدريب المنتخب الأول بعد رحيل حسام البدري. وبعد اختيار اللجنة الثلاثية لشوقى غريب قال: «أشكر اللجنة الثلاثية برئاسة أحمد مجاهد على دعمهم لي واختيارهم لأن أكون مدربا للمنتخب الأولمبي لأكمل مسيرة المنتخب في المرحلة المقبلة وذلك يدل على ثقة اتحاد كرة القدم الكبيرة لأن أكون مدرب المنتخب بعد ما حققناه خلال السنوات الثلاثة الماضية». وأختتم غريب تصريحاته: «مصر بها مجموعة مميزة من اللاعبين في المرحلة السنية للمنتخب الأولمبي وسنحاول اختيار أفضلهم للمنتخب في الفترة المقبلة».