الأهلي فى مواجهة الحرس الوطني بطل النيجر 11 أكتوبر

أكد الجهاز الإداري فى النادي الأهلي، أنه أنهى كافة الإجراءات الخاصة بسفر الفريق لمواجهة الحرس الوطني بطل النيجر في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا، موضحا أن الفريق سيسافر يوم 11 أكتوبر، تمهيدا لخوض المباراة المقررة يوم 16 من الشهر نفسه.

وقد تم التنسيق مع سفير مصر في النيجر نبيل مكي، حول جميع إلاجراءات من وصول وملعب المباراة وفندق الإقامة.

ويذكر أن الأهلي سيخوض مباراة ودية عصر اليوم «الثلاثاء»، علي ملعب التتش بالجزيرة، حيث يرغب الجهاز الفني في تجهيز جميع اللاعبين فنيا وبدنيا علي النحو الأمثل بما يتيح للفريق تحقيق نتيجة إيجابية خارج الأرض في لقاء الذهاب أمام بطل النيجر.

ومن المعروف، أن الأهلي حامل لقب بطولة دوري أبطال أفريقيا في النسختين السابقتين، وهو الأكثر تتويجا في القارة الأفريقية بـ10 ألقاب لدوري الأبطال طوال تاريخه.