صلاح يضرب بلا رحمة.. ويقود ليفربول للفوز على بورتو بخماسية مقابل هدف

فاز فريق ليفربول الإنجليزي، على نظيره بورتو البرتغالي، بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد، وذلك خلال المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

تقدم محمد صلاح نجم منتخبنا الوطني، للريدز في الدقيقة 18 على حساب بورتو، وذلك بهدف مميز حصد معه عددًا من الأرقام القياسية بعد أن هز شباك بورتو بأولى أهداف اللقاء.

وأضاف ساديو ماني هدفا لليفربول، وذلك في الدقيقة 45 من عمر الشوط الأول واللقاء، وذلك عقب تمريرة مميزة من جيمس ميلنر ظهير أيسر الفريق.

بعدها وفى الدقيقة 60 من عمر اللقاء، عاد صلاح لتسجيل ثالث أهداف ليفربول قبل أن يضع روبرتو فريمينيو الهدفين الرابع في الدقيقة 77، والخامس في الدقيقة 81 من عمر اللقاء.

وجاء هدف فريق بورتو عن طريق مهدي تاريمي في الدقيقة 74 من عمر اللقاء، ولكن لم يكن كافيًا لتعديل النتيجة، قبل أن ينهي فيرمنيو اللقاء برصاصة الرحمة بالهدفين الرابع والخامس.

بهذه النتيجة، يتصدر الريدز مجموعته في دوري أبطال أوروبا برصيد 6 نقاط، وذلك بعد أن حقق الفوز على ميلان في المباراة الأولى من الدور ذاته.

وفى السياق نفسه، عادل محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، الرقم التاريخي الذي يمتلكه الثنائي الكاميروني صامويل إيتو، والإيفواري ديديه دروجبا في بطولة دوري أبطال أوروبا، وذلك بعد هدفه في شباك فريق بورتو البرتغالي.

بهدف صلاح في شباك بورتو في الدقيقة 18 من عمر الشوط الأول، يعادل رقم إيتو، وبذلك يكون قد دخل في إنجاز تاريخي فريد، حيث أصبح لا يوجد سوى 3 لاعبين أفريقيين سجلوا 30 هدفًا فأكثر في تاريخ دوري أبطال أوروبا.

وتأتي القائمة التي دخلها محمد صلاح كما يلي:

1- ديديه دروجبا 44 هدفًا.

2- صامويل إيتو 30 هدفًا.

3- محمد صلاح 30 هدفًا.

وجاء تشكيل الريدز أمام بورتو على النحو الآتي:

حراسة المرمى: أليسون.

الدفاع: روبرتسون، فان دايك، ماتيب، ميلنر.

الوسط: فابينيو، هندرسون، جونز.

الهجوم: جوتا، صلاح، ماني.