خلال المؤتمر الصحفي للمنتخب.. كيروش وجمعة يتعرضان لموقف طريف

تعرض المدير الفني البرتغالي لمنتخب مصر كارلوس كيروش ووائل جمعة، مدير المنتخب، لموقف طريف، في أثناء المؤتمر الصحفي الذي عقده الجهاز الفني للفراعنة، قبل انطلاق أول مران.

ما حدث أنه وأثناء المؤتمر تفاجأ الثنائي بهطول المياه من خلال الرشاشات الخاصة بالملعب الفرعي لاستاد الجيش ببرج العرب، حيث حرص مسئولو الاستاد على رش الملعب قبل التدريب.

وعلق على ذلك كيروش قائلا: «من الواضح أننا أطلنا في المؤتمر وهذا تنبيه لإنهاء المؤتمر».

المدير الفني لمنتخب مصر أعرب عن تفائله بالمرحلة المقبلة خاصة قبل لقاء ليبيا المرتقب في الثامن من أكتوبر المقبل، مضيفا أن هدف الجهاز واللاعبين هو إسعاد أكثر من 100 مليون مواطن مصري.

وقال كيروش: «صلاح هو الأجدر بحمل شارة المنتخب وإن كل مدير فني له وجهة نظره الفنية والإدارية، ولقد تابعت جميع اللاعبين المنضمين للمنتخب جيدا من خلال الفيديوهات وأعلم تمام العلم إمكانات كل لاعب».

مؤكدا، أنه ليس مطالب بحمل كأس العالم الآن، لكن أمامنا مهمة أولية هي مباراتين أمام المنتخب الليبي ونسعى لحسمهما.