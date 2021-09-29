حسام حسنى : 3.5 مليون مواطن تم تطعيمهم خلال شهر سبتمبر

كشف الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، إن مصر حاليا في ذروة الموجة الرابعة لكورونا، مبينا أن عدد الإصابات لا يشكل قلقا، ولكن المقلق هو ارتفاع عدد الوفيات.

وأضاف أن وزارة الصحة، أعلنت أمس الثلاثاء عن 37 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ارتفاعا في عدد وفيات عن الأسبوع الماضي بشكل ملحوظ، مبينا أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 17224، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 302327 .

وأشار إلى أن اللقاحات تحد من عدد الإصابات وتقلل عدد الوفيات بنسبة كبيرة، لذلك لابد من التسجيل وأخذ اللقاحات، موضحا أن الموجة الرابعة تهاجم الكبار والأطفال بعد التحورات الجديدة التي حدثت للفيروس، وأن التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية هو الذي يتسبب في انتشار الفيروس وينتج عنه موجات جديدة .

كما قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، إنه يجب أن نكون واقعيين في التعامل مع الموجة الرابعة لفيروس كورونا، لأن المريض الواحد من الممكن أن يصيب 7 أشخاص حوله، مؤكدا أن المريض بكورونا حتى لو كانت الأعراض بسيطة يجب ألا يستهين بها، ويلتزم بالعزل المنزلي حتى لا يصيب من حوله .

وأضاف أن الإجراءات الاحترازية هي الواقي الوحيد من كورونا، حيث إنه يجب ضرورة العودة إلى الإجراءات الاحترازية خلال الفترة الحالية، وجزء من تلك الإجراءات الاحترازية هي اللقاحات، قائلا : ” نرجو الناس يتسابقوا في تلقي اللقاحات، فكل اللقاحات في مصر حاصلة على موافقة منظمة الصحة العالمية، وكل اللقاحات يتحقق فيها الأمان والفاعلية ” .

وحذر من تهاون المواطن الذي يحصل على اللقاح، مشددا على ضرورة التزام كل من يأخذ اللقاح بالإجراءات الاحترازية أيضا، حيث أن الفائدة الأساسية من تلقي اللقاح هو عدم حدوث أعراض شديدة ووفيات .

وعن عودة المدارس وتخوفات الأهالي من نزول أبنائهم للمدارس في ظل كورونا، أكد أن العالم أجمع عاد للتعليم وجميع الطلاب في المدارس، قائلا : ” لأن دة مهم لصحة الطلاب النفسية، وبالنسبة للتعليم الجامعي كل الطلبة محدش هيدخل الجامعة إلا لو متلقي للقاح، ووزارة الصحة وفرت لكل هيئة التدريس والطلاب اللقاح، والتعليم ما قبل الجامعي كل المدرسين والهيئة المعاونة هياخدوا لقاحات “.

وتابع إن هناك 16 مليون مصري تلقوا اللقاح حتى الآن منهم 11 مليونا تلقوا الجرعة الأولى و5 ملايين تلقوا الجرعة الأولى والثانية، لافتا إلى أن هناك 3.5 مليون مواطن تم تطعيمهم في شهر سبتمبر فقط ، وأيضا 2 مليون ونصف المليون مواطن وصلتهم رسائل من وزارة الصحة بموعد تلقي اللقاح ولم يتوجهوا لتلقي التطعيم .

يذكر أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أعلنت أنه سيتم خلال الفترة المقبلة تطعيم الطلاب بلقاحات كورونا في المدارس الثانوية والمعاهد الأزهرية يليها طلاب المدارس الإعدادية بالتزامن مع افتتاح الخط الثاني لإنتاج اللقاحات بشركة فاكسيرا بمنطقة العجوزة.