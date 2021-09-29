غدًا.. ليبيا تستقبل الفوج الأول من العمالة المصرية لإعادة الإعمار

أعلن علي العابد، وزير العمل والتأهيل في حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، عن وصول الفوج الأول من العمالة المصرية إلى مطار معيتقية بطرابلس، غدا الخميس مع وفد من وزارة القوى العاملة المصرية متمثلًا بالفريق الفني للربط الإلكتروني بين البلدين.

وقال “العابد”، إن عودة العمالة المصرية للأراضي الليبية يتماشى مع مخطط إعادة الإعمار، موضحا أن هذه العمالة ليست غريبة على السوق الليبي، ومطلوبة من الشركات، وأنهم سيكونون اليد التنفيذية للمشاريع، ومن خلال المنصة الإلكترونية التى أطلقتها الوزارة لاستقدام العمالة الوافدة.

وتحدث وزير العمل الليبي، عن تقديم العديد من التسهيلات لسهولة حركة القوى العاملة، مؤكدا أنها أساس الإنتاج، وحتى يتمكن لنا القيام بعملية الحصر بأماكن عملهم.

وقال وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن عودة العمالة المصرية إلى ليبيا تأتي في ضوء طلب الجانب اللليبي الاستعانة بالعمالة المصرية في تنفيذ المشروعات، في ضوء ما تتمتع به من مهارة وقرب من الشعب الليبي، وذلك خلال المباحثات التي تمت ضمن إطار الدورة الحادية عشرة للجنة العليا المصرية الليبية المشتركة بين البلدين.

وأكد الوزير أنه تم الإتفاق مع الجانب الليبي على الآليات التي ستتخذ لإيفاد العمالة المصرية إلى ليبيا، بالتنسيق مع الجهات المعنية في مصر، لافتاً إلى أن تلك الآليات ستتضمن تنفيذ برامج تدريبية للعمالة المختارة، لصقل مهاراتها، بما يتوافق والحرف والمهن المطلوبة في ليبيا.