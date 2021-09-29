قبل بدء العام الدراسى:موجة جديدة من ارتفاع أسعار السلع الغذائية فى الأسواق

قبل ايام من بدء العام الدراسى الجديد شهدت الاسواق موجة من ارتفاع اسعار بعض السلع الغذائية فارتفع سعر كرتونة البيض لتصل الى 52 جنيها و55 جنيها بدلا من 45 جنيها، الامر الذى أرجعه عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية الى زيادة طلب المواطنين مع اقتراب دخول المدارس ,وعزوف صغار المربين عن التربية بعد ارتفاع اسعار الاعلاف, وهروب الكثير منهم نتيجة للخسائر التى لحقت بهم.

وارتفعت اسعار منتجات الالبان كاللبن والزبادى المعبأ والسائب وبعض انواع الجبن مثل الجبن البراميلى والرومى فيتراوح سعر عبوة اللبن المعبأة زنة لتر بين 17و18,5 جنيه بدلا من 15و16 جنيها ,ووصل سعر كيلو اللبن السائب الى 14 جنيها ويباع فى بعض الأماكن ب 16 جنيها ,اما سعر عبوة الزبادى فارتفعت بقيمة تتراوح بين 25 و50 قرشا للواحدة فوصل سعر العبوة زنة 105 جرامات الى 3,75جنيه بدلا من 3,5 جنيه , وهناك بعض الانواع يصل سعرها الى 4,5 جنيه زنة 105 جرامات بقطع الفاكهة.

وارتفعت اسعار الزيوت بمحلات البقالة والسوبر ماركت بمقدار جنيهين كما تم تقليل سعة الزجاجة الى 900 جرام او 800 جرام فوصل سعر الزيت الذرة 900 جرام الى 39 جنيها بدلا من 37 جنيها ,وهناك انواع تباع بسعر 36 جنيها ولكنها أقل جودة , وزيت عباد الشمس تتراوح سعر الزجاجة زنة 900 جرام بين 32و34 جنيها,اما زيت الصويا الخليط فالزجاجة زنة 800 جرام يصل سعرها الى 25و27 جنيها، فيما ظل سعر الزيت التموينى كما هو الزجاجة زنة 800 جرام 17 جنيها والزجاجة زنة لتر تقريبا تباع ب 21 جنيها مع تحديد زجاجة واحدة لكل مواطن مقيد على البطاقة التموينية.