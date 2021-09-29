تحاول الولايات المتحدة تشكيل جغرافيا سياسية جديدة لآسيا :إحياء تحالف “كواد” في مواجهة النفوذ الصيني 

بعد ايام من الاعلان عن حلف “أوكوس” الذي يتضمن الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا التقى الرئيس الأمريكي جو بايدن ورؤساء حكومات أستراليا واليابان والهند الجمعة الماضية المجموعة الرباعية “كواد” لأول مرة وجها لوجه ونتج عنه عدد من المبادرات في محاولة تخفيف أو الحد من قبضة الصين على تقنيات معينة، بما في ذلك أشباه الموصلات وشرائح، وهي مبادرة مشتركة مفصلة لتخطيط القدرة الإجمالية” ولتحديد وإصلاح نقاط الضعف في سلسلة التوريد بالمثل للمساعدة في جهود الـ 5G بإنشاء “نظام اتصالات سلكية ولاسلكية متنوع ومرن وآمن” حسبما صرح مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية للصحفيين قبل انعقاد القمة الجمعة الماضية .

تضغط الولايات المتحدة بقوة على الحلفاء والشركاء لمقاومة جهود هواوي الصينية، ولم يتم الإفصاح عن أي تفاصيل بشأن الاجتماعات بخلاف التأكيد المعتاد على اجتماع المجموعة الرباعية، وتعهد زعماء الدول الاربع بالسعي وراء منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة ومفتوحة “دون خوف من الإكراه” في أول قمة شخصية لهم والتي شكلت جبهة موحدة. وسط مخاوف مشتركة بشأن الصين. ورغم عدم ذكر الصين صراحة في محادثات الزعماء الأربعة أو في البيان الختامي، إلا أنها كانت في صدارة أولويات اجتماع الكتلة فما يوحد تلك الدول الأربع حقًا هو شبح الصين وقوتها.

واطلقت الحكومة اليابانية تقريرا معلوماتيا حول القمة وذكر التقرير: طرح القادة مبادرات طموحة تعمل على تعميق روابطنا وتعزيز التعاون العملي بشأن تحديات القرن الحادي والعشرين: إنهاء جائحة COVID19 ، بما في ذلك عن طريق زيادة الإنتاج والوصول إلى لقاحات آمنة وفعالة؛ تعزيز البنية التحتية عالية المستوى؛ مواجهة أزمة المناخ. الشراكة في التقنيات الناشئة والفضاء والأمن السيبراني؛ وصقل مواهب الأجيال القادمة في جميع بلداننا، وكشفت الحكومة اليابانية أيضا عن ورقة مبادئ حول الطرق التي يتم بها تصميم التكنولوجيا وتطويرها وإدارتها واستخدامها يجب أن تتشكل من خلال قيمنا الديمقراطية المشتركة واحترام حقوق الإنسان العالمية. يجب أن تجعل التكنولوجيا حياة مواطنينا أكثر أمانًا وازدهارًا ومكافأة، ومعالجة بعض أكبر التحديات المشتركة في العالم، مثل النمو العادل، وتغير المناخ، وأمن الطاقة، والأمراض الوبائية. والتزامهم بتعزيز نظام إيكولوجي تكنولوجي مفتوح وسهل الوصول إليه وآمن، يقوم على الثقة المتبادلة والثقة

*عن كودا: على الرغم من أن قادتها لم يجلسوا معًا أبدًا، لكن المجموعة يمكن أن تعود جذورها إلى الإغاثة المشتركة بعد كارثة تسونامي الآسيوية في 2004 وأصبح رسميا عام 2007. واول تجمع على الإطلاق لقادة الرباعي في مارس، حيث تعهدوا بتسريع إنتاج لقاحات Covid-19 وتوزيعها في جميع أنحاء آسيا.

تحاول الولايات المتحدة تشكيل جغرافيا سياسية جديدة لآسيا حيث تؤكد صفقة الغواصات الكبرى أن المسرح الجديد لمنافسة القوى العظمى هو المسرح البحري، حيث يتم اللعب عبر المحيطين الهندي والهادئ في منطقة بدت فيها التحالفات في بعض الأحيان هشة خاصة خلال رئاسة دونالد ترامب، بعد عشر سنوات من زيارة الرئيس الامريكي السابق اوباما للبرلمان الأسترالي وأعلن أن الولايات المتحدة قوة في المحيط الهادئ ونحن هنا لنبقى.

وهناك أقوال حول انضمام الهند إلى “شبكة النقطة الزرقاء” (Blue Dot Network) أقامتها الولايات المتحدة وأستراليا واليابان والتي تحدد معايير الشفافية والأثر البيئي في مشاريع البنية التحتية، وتهدف إلى تزويد البلدان النامية ببديل جذاب لمبادرة الحزام والطريق الصينية.

تتمتع الدول الأربع بوجود تسليح كبير في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وتعمل تلك الدول على تعزيزه لمواجهة التوسع الصيني، وتشعر جميعها بأنها تواجه تهديدًا من الصين، على الرغم من أن اللغة المستخدمة لوصف هذا التهديد يتم تخفيفها في التصريحات العامة.

وفقا لما نشر على وكالة رويترز فقد سعى المسؤولون الأمريكيون إلى التقليل من أهمية الجانب الأمني للمجموعة الرباعية قبل الاجتماع، على الرغم من قيام الأعضاء بإجراء تدريبات بحرية معًا وتبادل المخاوف بشأن القوة المتنامية للصين ومحاولات ممارسة الضغط على جميع الدول الأربع.

وقال موريسون إن الجامعة الأمريكية في كوسوفو والمجموعة الرباعية “يعزز كل منهما الآخر”. وأضاف للصحفيين، “هذا هو بيت القصيد من الرباعية وأوكوس. إنهم ليسوا هناك لاستبدال أي شيء سوى الإضافة إليه.”

في إحاطة إعلامية يوم الجمعة، بدا أن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية ينتقد الرباعي، أو الحوار الأمني الرباعي، كما هو معروف رسميًا.

وقال المتحدث تشاو ليجيان إن “عصبة مغلقة وحصرية تستهدف دولاً أخرى تتعارض مع اتجاه العصر وتطلعات دول المنطقة”.لن تجد أي دعم ومحكوم عليها بالفشل”.

وشجبت الصين الرباعية ووصفتها بأنها من أركان الحرب الباردة وتقول إن تحالف أوكوس وانه سيكثف سباق التسلح الإقليمي.