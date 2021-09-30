مدير «العمل الدولية بالقاهرة» لـ«الأهالي»: 47 منظمة نقابية نجحت في تسجيل اوراقها.. و٧٩ مليون طفل يعملون في أعمال خطرة

– المحاكم العمالية لم تحسم بـ«قانون العمل»

– تطبيق معايير العمل وقضية البطالة والحماية الاجتماعية.. أهم أنشطة المنظمة في مصر حوار: محمد مختار

كشف إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، عن وجود مشاورات بين إدارة المنظمة في جنيف، وبعض المسئولين الحكوميين في مصر، بخصوص تسجيل النقابات الجديدة، وأن هناك إجراءات تتم الأن مع وزارة القوى العاملة بخصوص هذا الأمر.

وتابع «أوشلان»، في حواره لـ«الأهالي» أن المنظمة تقوم بعدة أنشطة بالتعاون مع الحكومة يمكن تقسيمها إلى 3 ركائز رئيسية، وأنه يتم العمل معا للخروج بقوانين وفقا لمعايير العمل الدولية، وإلى نص الحوار..

■ بما تقيم تعامل الجهات المعنية في مصر مع أزمة كورونا؟

– هناك إجراءات جيدة تم اتخاذها، نالت إشادات كبيرة، وساعدت في السيطرة على الأزمة، فالحكومة المصرية أعدت خطة للحد من تأثير تداعيات الجائحة على العمال، واتخذت تدابير احترازية، كان لها أثر إيجابى على نمو الاقتصاد، والحفاظ بقدر الإمكان على العمالة، ويمكن القول أن هذه الجهود أتت ثمارها، ونجحت بشكل كبير في السيطرة على هذه التداعيات وحماية الاقتصاد والعمالة.

وأشير هنا إلى قيام المنظمة بعدد من الأنشطة بالتعاون مع عدد من الوزارات منها القوى العاملة والتضامن الاجتماعى، فضلا عن الشركاء الاجتماعيين، تضمنت القيام بحملات توعوية استهدفت طرق الوقاية من فيروس كورونا وضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية، وأساليب التشغيل الأمثل في ظل هذه الجائحة، من أجل الحفاظ على العمال.

■ هناك أنشطة تعاون مشتركة تقوم بها المنظمة مع الحكومة المصرية.. فما هي؟

– تقوم المنظمة بعدد من الأنشطة، يمكن تقسيمها إلى 3 ركائز رئيسية، أولها تتعلق بالحوكمة ومدى تطبيق معايير العمل الدولية، وبناء القدرات، والقضاء على عمل الأطفال والاتجار بالبشر.

والركيزة الثانية خاصة بقضية البطالة، ونعمل في هذا الأمر على خلق مزيد من فرص العمل من خلال سياسة وطنية، وتعتبر الحماية الاجتماعية هي الركيزة الثالثة من أنشطة المنظمة، وكان لها مساهمة كبيرة في قانون المعاشات، ومد الحماية المجتمعية للفقراء من خلال عدة برامج بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، ومنهم “فرصة، تكافل وكرامة”، وغيرهم.

■ ما هو رأي المنظمة في التشريعات العمالية.. وهل مازال هناك ملاحظات على هذه القوانين؟

– نحن نعمل مع الحكومة المصرية للخروج بقوانين وفقا لمعايير العمل الدولية، فإذا تطرقنا إلى قانون النقابات العمالية، فالقانون تم إقراره في عام 2017، ثم تم إدخال عدد من التعديلات عليه، والأن جاري إجراء عدد من المشاورات مع إدارة المنظمة في جنيف، وبعض المسئولين الحكوميين بمصر، بخصوص تسجيل النقابات.

وهناك إجراءات تتم مع وزارة القوى العاملة بخصوص تسجيل النقابات، وفي نفس الوقت وكما هو المعتاد فإن لجنة الشكاوى التابعة للمنظمة، تتلقى أية شكاوى من النقابات على مستوى العالم، بخصوص أوراق التسجيل المكتملة وغير المكتملة وبحث هذه الشكاوى.

وأما قانون التأمينات الاجتماعية، فقد وفرت المنظمة الدعم الفني للانتهاء لهذا القانون، بالتعاون مع البنك الدولي، والذي يقوم بدعم الحكومة أيضا فيما يخص هذا القانون.

وبالنسبة لمشروع قانون العمل، كان للمنظمة عدد من الملاحظات على هذا القانون، ونحن كمنظمة ندرك أن إجراء التعديلات على مثل هذه القوانين يستغرق الكثير من الوقت، وهو مازال في البرلمان، ومازالت مسألة المحاكم العمالية لم تحسم بعد.

■ وماذا بشأن تسجيل النقابات الجديدة؟

– بدأنا العمل في هذا الأمر بشكل وثيق مع وزارة القوى العاملة، منذ أكثر من عام، ولكن نتيجة جائحة كورونا، فإن المقابلات كانت تتعطل بعض الشيء، ولكننا الأن نتعاون مع وزارة القوى العاملة، والوزير محمد سعفان، بشكل منتظم في المقابلات.

وحتى الأن هناك 47 نقابة تم تسجيلها بالفعل، والعملية تتم بشكل شفاف، وبنية حسنة من جميع الأطراف.

■ كيف ترى الانتخابات النقابية المقبلة.. وهل هناك استعدادات لها الحدث؟

– نحن لسنا جزء من تنظيم هذه الانتخابات، فهي شأن داخلي بحت.

بعد الانتخابات في الدورة الماضية كان للمنظمة بعض التعليقات، وقمنا بالإعلان عنها، ولكن نحن لسنا مشرفين أو مراقبين للانتخابات العمالية المقبلة، وليس لنا علاقة بها، ونأمل أن تتم على أفضل شكل.

■ ما تعليقك حول المشروعات الاقتصادية التي تقوم بها الدولة المصرية؟

– مصر حققت نتائج وأرقام جيدة داخل منظومة العمل، وبالفعل تم توفير فرص عمل كبيرة وجديدة للشباب، ويعود الفضل في ذلك للسياسات الناجحة التي حققت الكثير من الأهداف في مجال الاستثمار والسياسات والإصلاحات الاقتصادية الجادة، وأثمرت هذه السياسات عن خلق فرص عمل جادة نظرا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأصبحت قدرات الاقتصاد المصري هائلة، وأصبحت شركات القطاع الخاص تلعب دوراً هاماً وفعالاً لخلق فرص عمل وبيئة أكثر ودية لتطوير الصناعات، ولكن يجب العمل على تعزيز فرص التصدير إلى الأسواق الخارجية والعمل على تعزيز سوق العمل.

■ ما هي استراتيجية المنظمة للقضاء على عمل الأطفال؟

– القضاء على ظاهرة عمل الأطفال، أبرز الأهداف التي أقرتها منظمة العمل الدولية، كما تم إعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا العام أنه العام الدولي للقضاء على عمل الأطفال، للتشجيع على اتخاذ الإجراءات التي من شأنها المساعدة على إنهاء عمل الأطفال، فالعالم تعهد بالفعل بالعمل لإنهاء عمل الأطفال بحلول عام 2025، ويجب أن يكون هذا العام هو اللحظة التي يتم فيها اتخاذ خطوات جادة في هذا الالتزام، ولذا فهذا العام يعدّ فرصة لتضافر جهود الحكومات وأصحاب العمل والعمال للنهوض من أجل تحقيق الهدف 8.7 من أهداف التنمية المستدامة لإنهاء عمل الأطفال بحلول عام 2025.

ويُقدر عدد الأطفال العاملين بأكثر من 160 مليون طفل، منهم 79 مليون من يعملون في أعمال خطرة، وهؤلاء الأطفال هم الآن أكثر عرضة لخطر مواجهة ظروف أكثر صعوبة والعمل لساعات أطول، لكننا يمكن أن نحمي الأطفال من عمل الأطفال من خلال تطوير السياسات والإجراءات واتخاذ القرارات المناسبة لتنفيذها.

■ وماذا عن اتفاقيات حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال؟

– هناك عدد من الاتفاقيات التى تحظر عمل الأطفال، منها الاتفاقية 182، فالقضاء الفعلي على أسوأ أشكال عمل الأطفال على مستوى العالم، يقتضي اتخاذ إجراءات فورية وشاملة، على أن تؤخذ في الحسبان أهمية التعليم الأساسي المجاني وضرورة انتشال الأطفال المعنيين من مثل هذا العمل وضمان إعادة تأهيلهم ودمجهم اجتماعيا، مع أخذ احتياجات أسرهم بعين الاعتبار، ويجب الأخذ في الحسبان أن الفقر هو السبب الكامن وراء عمل الأطفال “إلى حد كبير”، ويكون الحل على الأمد الطويل يكمن في النمو الاقتصادي المستدام الذي يفضي إلى التقدم الاجتماعي، ولاسيما تخفيف حدة الفقر والتعليم على صعيد عالمي.

وهناك أيضا الاتفاقية المتعلقة بحقوق الطفل التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في نوفمبر 1989، والمتعلقة بإعلان منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق الأساسية في العمل ومتابعته، وهو الإعلان الذي اعتمده مؤتمر العمل الدولي في دورته السادسة والثمانين عام 1998.

وفي اتفاقية أسوأ أشكال عمل الأطفال المعتمدة عام 1999، اعتبر الطفل في مفهوم هذه الاتفاقية على جميع الأشخاص دون سن الثامنة عشرة.

■ كيف ترى المنظمة تعامل الحكومة المصرية مع قضية عمل الأطفال؟

– الدستور وقانون العمل، وقانون حماية الطفل، معنيين بصورة مباشرة بهذا الأمر، هذا من الشق الرسمي والقانوني، فضلا عن ما تقوم به المنظمة من دور توعوي وحملات في جميع المحافظات، وكذلك تدريب وتوعية المعنيين، وهناك دور كبير أيضا للشركاء الاجتماعيين.