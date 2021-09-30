الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يصدر تعليمات بخصوص أوقات عمل منافذ بيع مشغلي خدمات الاتصالات اعتبارًا من أول أكتوبر 2021

بالإشارة إلى قرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء بشأن العمل بالمواعيد الشتوية فيما يتعلق بفتح وغلق المحال والمراكز التجارية اعتبارًا من أول أكتوبر 2021، أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تعليمات بخصوص أوقات عمل منافذ بيع مشغلي خدمات الاتصالات والأوقات الخاصة بالتعامل مع الجمهور لتكون كالتالي: • طوال أيام الأسبوع عدا يومي الخميس والجمعة: من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة التاسعة والنصف مساءً. • يوم الخميس: من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة العاشرة والنصف مساءً. • يوم الجمعة: من الساعة الثانية ظهراً وحتى الساعة العاشرة والنصف مساءً. • تلتزم منافذ البيع المتواجدة بالمراكز التجارية بالمواعيد المقررة بتلك المراكز.