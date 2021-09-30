وزير الزراعة: الموافقة على اقامة ٦٥٤ مشروع للنفع العام على مستوى الجمهورية في إطار المبادرة الرئاسية حياه كريمة

أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ان اجمالي مشروعات المنفعة العامة التي تم الموافقة عليها، في إطار مبادرة حياة كريمة التي اطلقها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري وتحسين مستوى معيشة صغار المزارعين والمربين، بلغت حوالي ٦٥٤ مشروعا على مستوى كافة محافظات الجمهورية، على مساحة اجمالية بلغت ٢٦٤٣ فدان. واشار وزير الزراعة، الى تلك المشروعات يأتي من بينها ٦١ مدرسة حكومية، و ٣٣٣ محطة صرف صحي ومعالجة صرف صحي، و ٨ وحدات بيطرية، ٥٩ مركز شباب، فضلا عن ٣٨ مجمع خدمات متكاملة. واوضح ان من بين تلك المشروعات ايضا ٢٧ وحدة صحية، و ١٦ نقطة اسعاف، و ١١ مجمع زراعي بيطري، و ١٦ مركز لتجميع الألبان، و ٦ مكاتب بريد. وأكد القصير، ان تلك المشروعات التي تم الموافقة عليها، تأتي في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومبادرة حياه كريمة، والتي تهدف في الأساس إلى تطوير الريف المصري، وتحسين مستوى الخدمات التي تقدم لأبناءه، ورفع العبء عن كاهلهم، وخاصة في المناطق الأكثر احتياجا للخدمات، بما يساهم في تحقيق التنمية الشاملة بالتجمعات الريفية والقضاء على الفقر متعدد الأبعاد لتوفير حياة كريمة مستدامة للمواطنين على مستوى الجمهورية، والارتقاء بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي والبيئي لهم.