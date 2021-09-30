جمعية الحقوقيات المصريات :تأسيس شبكة من المنظمات والمؤسسات النسائية في مصر لدعم بروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان

في اطار دورها المجتمعي للنهوض باوضاع المرأة المصرية والدفاع عن حقوق المرأة الافريقية والعربية قامت جمعية الحقوقيات المصريات بالشراكة مع مؤسسة المساواة الان – كينيا وبالتعاون مع تحالف التضامن من أجل حقوق المرأة الأفريقية (SOAWR) بالعمل علي تأسيس شبكة من المنظمات والمؤسسات النسائية في مصر لدعم بروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان (“بروتوكول مابوتو”) والتصديق عليه وإضفاء الطابع المحلي عليه والتعريف بأهداف ومبادئ البروتوكول للعمل على حشد الجهود وخاصة النسائية لدعم الاتفاقيات المدافعة عن حقوق المرأة في أفريقيا داعيا الحكومات الأفريقية إلى اعتماد البروتوكول وهي تعد من المعاهدات الدولية الأكثر شمولاً بشأن حقوق النساء والفتيات.

وقد صرحت الأستاذة / رابحة فتحي رئيس مجلس إدارة الحقوقيات المصريات بانه سيتم العمل خلال الربع الأخير من العام 2021 على تأسيس شبكة من 10 من المنظمات والمؤسسات النسائية المصرية والعربية لدعم الميثاق الافريقي لحقوق الانسان (“بروتوكول مابوتو”) والمدافع عن حقوق المرأة الأفريقية وتأكيد فاعلية دور المؤسسات النسائية لإبراز دورها في الدفاع عن قضايا النساء بشكل اكثر شمولا على المستوي الافريقي والعمل على توعية مؤسسات المجتمع المدني بالاهداف والمبادئ التي ينادي بها البروتوكول وحشد الجهود المجتمعية ودعم وسائل الاعلام للتصديق علي البروتوكول من قبل الحكومة المصرية واضفاء الطابع المحلي عليه .