نائب وزير الرى ومعاون محافظ كفرالشيخ يتفقدان تبطين الترع وحماية الشواطىء بمبادرة حياة كريمة بمركز مطوبس

بتكليفات من اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور محمد عبد المعاطى وزير الموارد المائية والرى تفقد الدكتور اسامة الظاهر نائب وزير الموارد المائية والرى واسلام طه معاون المحافظ للاستثمارصباح اليوم الخميس أعمال تبطين عدد من الترع، بمطوبس، وتفقد زراعات تم تحويلها من الرى بالغمر للرى بالتنقيط على مساحة 1700فدان المجاورة للطريق الدولى الساحلى كما تفقد أعمال تبطين ترعة سيدى يوسف بتكلفة 35 مليون جنيه، بطول 18 كم بزمام 8000 فدان والتى تم تأهيلها ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” والتى اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية جاء ذلك بحضور محمد مكرم معاون وزير الموارد المائية والرى، ووفد البنك الدولى، والمهندس اشرف محمدى، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بكفر الشيخ، وياسر سعد خداش رئيس مركز ومدينة مطوبس ومديرى عموم الرى بالمحافظة كما تفقدا اعمال إنشاء حماية الشواطيء أمام قرية مسطروه بطول 7كم، عرض 20-25كم، والذى بدء انشائه ٢٠٢١، بتكلفة 38 مليون جنيه بتمويل من الوزارة وصندوق المناخ الاخضر لحماية قرى برج مغيزل بمطوبس ومسطروه بر بحرى البرلس والمناطق الواقعة فى شمال الطريق الدولى تمهيداً لاستخدامها فيما يتوافق مع مخططات التنمية للدولة كما تفقد موقع شرق المدينة الصناعية بمطوبس، بطول 5كم، بارتفاع 3م، والذى بدء انشائه عام 2016 بتكلفة 20 مليون جنيه بتمويل من مرفق البيئة العالمى قال الدكتور اسامة الظاهر نائب وزير الرى أن أعمال تبطين الترع تعمل على وصول المياه النهايات وتلبية احتياجات كافة المنتفعين في الوقت الذى تحمى معه جسور الترع والطرق من الانهيارات للحفاظ على المال العام وتحسين الخدمات للمواطنين وتحويل بعض العشوائيات إلى مناطق حضارية وجمالية، فضلاً عن الحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين، مشيراً إلى أهمية مشروع تبطين الترع يهدف إلى تقليل الفاقد من المياه ووصولها إلى نهايات الترع التى كانت تعانى من ضعف المياه، مشدداً على ضرورة مراعاة الاشتراطات الفنية فى التنفيذ والمتابعة المستمرة للأعمال التى يجرى تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة واضاف أن هذه المشروعات تعد من مشروعات كثيفة العمالة التي تساعد على توفير فرص عمل والقضاء على الهجرة غير المشروعة وتمثل مشروعات تبطين الترع والمساقي والتحول إلى الرى الحديث مثلث متكامل لتعظيم الاستفادة من وحدة المياه في ظل التحديات التي تواجهها مصر على الصعيدين المحلي والدولي قال الدكتور اسلام طه، معاون محافظ كفر الشيخ، ان المشروعات العملاقة التي تقوم بها وزارة الري مصدر فخر لكل مصرى ولأهالى كفر الشيخ بشكل خاص لما تمثله من أهمية كبرى للمحافظة حيث تساهم في رفع كفاءة المنظومة من خلال 3 محاور الا وهى تبطين الترع وتبطين المساقي ومنظومة الرى الحديث مما يساعد على تقليل ملوحة التربة وزيادة الإنتاجية للأرض والقضاء على الحشائش وتقليل العفونة فى التربة مما يصب فى النهاية في مصلحة المواطن والدولة وخلق فرص عمل والقضاء على الهجرة غير الشرعية