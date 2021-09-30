مينا كرم يكتب:من حكايات الرئيس والست !!

من حكايات الرئيس والست !!

بقلم مينا كرم:

منذ ايام حلت ذكري وفاة الزعيم جمال عبدالناصر الذي حكم مصر في الفترة من 1956 حتي 1970 وبصرف النظر عن تقييم تجربته وفترة حكمه بين مؤيد ومعارض لها , فأن هذا المقال يتحدث عن العلاقة القوية التي جمعت بين الرئيس عبدالناصر وسيدة الغناء العربي السيدة أم كلثوم لدرجة انها كانت تتردد على بيت الرئيس في منشية البكري في أي وقت، وأحيانًا بدون مواعيد سابقة، لتلتقي به أو بأفراد أسرته أو بالسكرتارية الخاصة به، لتعرض رأيًا أو فكرة أو مشكلة، ترى ضرورة نقلها للرئيس بلا حساسيات ( بحسب ما ذكر سامي شرف سكرتير جمال عبدالناصر في كتابه سنوات وايام مع عبدالناصر الجزء الثاني ) , ومن ضمن عديد من المواقف التي جمعتهما الا اني اري ان المواقف التالية هي الاقوي وهي التي شكلت طبيعة العلاقة بينهما علي النحو التالي :

اولا : حينما أعاد عبدالناصر ام كلثوم من الاعتزال مبكرا قبل شهرتها :

كانت ام كلثوم محسوبة علي القصر الملكي بعدما اعطاها الملك فؤاد وسام الكمال الذي كان يعطي للملكات والاميرات وصارت صاحبة عصمة بمفهوم هذه الايام حينماغنت له عام 1944 قائلة ” “حبيبي زي القمر قبل ظهوره يحسبوا المواعيد، حبيبي زي القمر يبعث نوره من بعيد لبعيد، والليلة عيد على الدنيا سعيد، عز وتمجيد لك يا مليكي”. وبعد قيام ثورة 1952 تم شطب ام كلثوم من الاذاعة الا انه وبوساطة من عدد من الصحفيين المقربين من عبدالناصر مثل محمد حسنين هيكل ومصطفى أمين تدخلوا لإقناعه بعدم منعها من الإذاعة وبالفعل قام بزيارتها هو وعبدالحكيم عامر وثروت عكاشة والغي قرار ايقافها لتنطلق هي في مسيرتها وتصير سيدة الغناء العربي بدلا من مطربة القصر !!

ثانيا : أنت عمري .. أغنية بقرار جمهوري

نشب خلاف حاد استمر لعشرين عاما بين أم كلثوم ومحمد عبد الوهاب بعد صراعهما علي تولي رئاسة نقابة الموسيقيين التي حسمتها ام كلثوم لصالحها لسنوات بعد انسحاب عبدالوهاب خوفا علي كبريائه في حالة الخسارة من أمرأة , حتي جاء طلب مباشر من الرئيس جمال عبد الناصر الذي كان أحد أحلامه أن يلتقي هذان القطبان الكبيران من أقطاب الفن المصري في عمل مشترك، يُجسد أصالة وعظمة الفن المصري والعربي , وقد تحقق هذا اللقاء عام 1964، وخرجت أغنية “إنت عمري” للنور، وكان تعليق الرئيس عبدالناصر بعد الاستماع إليها: “لقد استطاع فن محمد عبدالوهاب وفن أم كلثوم الناصر أن يجمع العرب من المحيط إلى الخليج” فكانت اغنية بقرار جمهوري بمقدمة موسيقية لمدة 20 دقيقة بجيتار كهربائي لاثبات جدارة عبدالوهاب وام كلثوم غنتها كما لم تغنِ من قبل .

ثالثا : جائزة الدولة التقديرية تفصيل علي مقاس الست !! :

ترجع أزمة السيدة أم كلثوم وجائزة الدولة التقديرية إلى المادة الرابعة من القانون رقم 27 لعام 1958، والتي تنص على وجوب توفر من يمنح الجائزة التقديرية، أن يكون له مؤلفات أو أعمال أو بحوث سبق نشرها أو عرضها أو تنفيذها، وأن يكون لهذا الإنتاج قيمة علمية أو فنية ممتازة وأن تظهر فيه دقة البحث والابتكار، وأن يضيف إلى العلوم أو الفن شيئًا جديدًا، ينفع الوطن خاصة والإنسانية عامة.

لعل كلمة “الابتكار” هي التي فجرت أزمة الجدل ما بين، هل أم كلثوم مبتكرة ومضيفة أم هي مجرد مؤدية لشكل فني لم تضِف جديدًا عليه؟، ونتج عن هذا الجدل تأخر حصول أم كلثوم على الجائزة لتسع سنوات.

الا ان عبدالناصر ورجاله تدخلوا في هذا الامر وقالوا ان ام كلثوم تؤدي نفس المقطع من الاغنية بطرق مختلفة وهذا يعد ابداعا !! وعلي رأي ام كلثوم نفسها : ” الحب كده “

رابعا : جواز سفر دبلوماسي لام كلثوم :

بعد حفلاتها المتعاقبة في العديد من الدول والتي خصصت دخلها للمجهود الحربي فقام عبد الناصر بتكريمها بشكل غير مسبوق بمنحها جواز سفر دبلوماسي وكأنها سفيرة لمصر بصوتها .

خامسا : اغنية رثاء عبدالناصر التي لم يتم اذاعتها الا في عام 1990 :

بعد رحيل عبدالناصر قامت ام كلثوم بتسجيل اغنية بعنوان : “عندي خطاب عاجل اليك ” من كلمات نزار قباني والحان رياض السنباطي ورأت «كوكب الشرق»، أنه من الأفضل عدم إذاعة الأغنية، لأن الحزن سيظل في القلب، كما أنها لا ترغب في التشويش على الرئيس الجديد الذي تولى أمور البلاد حينها محمد أنور السادات، وظلت «عندي خطاب إليك» حبيسة الأدراج لدى الإعلامي وجدي الحكيم، ولم ترى النور سوى في عام 2011.

الخلاصة التي اراها من هذه المواقف ان الرجل مهما بلغ شأنه أو يقل فانه يكون علي استعداد لعمل اي شيئ وكل شيئ لأجل المرأة التي يحبها او يكون معجبا بها .. رحم الله عبدالناصر وأم كلثوم .