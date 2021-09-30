بالفيديو ..الامن الوطني يحبط محاولة لإعادة نشاط تنظيم جماعة لإخوان

قالت وزارة الداخلية اليوم الخميس، إنها أحبطت مخططا كان يهدف لإعادة نشاط جماعة “الإخوان المسلمين” المحظورة في مصر.وذكر قطاع الأمن الوطني أن “المخطط كان يستهدف إعادة إحياء نشاط تنظيم الإخوان الإرهابي، من خلال العمل على إيجاد مصادر تمويل لأنشطته الإرهابية”.

وأشار بيان الوزارة إلى “ضلوع الإخواني، يحيى مهران عثمان بدور بارز في ذلك المخطط، بصفته أحد المساعدين الرئيسيين للقيادي الإخواني المحبوس، صفوان ثابت، إذ كلفه الأخير باستغلال شركاته في عمليات نقل وإخفاء أموال التنظيم واستثمار عوائدها لصالح أنشطته الإرهابية، في محاولة للتحايل والالتفاف علـى إجراءات التحفظ القانونية المتخذة ضد الكيانات”.

وتابع بيان الداخلية أن “الإخواني يحيى مهران استغل إحدى الشقق السكنية الكائنة بمنطقة حدائق الأهرام في محافظة الجيزة في إخفاء أموال التنظيم، وتم عقب تقنين الإجراءات مداهمة الشقة المشار إليها وضبط الإخواني المذكور، كما عثر على غرفة سرية الشقة تستخدم كخزينة لإخفاء الأموال وبداخلها 8 ملايين و400 ألف دولار أمريكي وبعض العملات الأخرى”.