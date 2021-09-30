شكوى عاجلة إلى وكيل وزارة كهرباء القليوبية :7090 جنيه إستهلاك كهرباء على شقة مغلقة !!

السيدة المهندسة المحترمة / آمال بركات وكيل وزارة كهرباء القليوبية .. تحية طيبة وبعد .. مقدمه لسيادتكم : نوال السيد محمد أبو السعود من كفر الجزار بنها قليوبية منزل ٢٦ ش الشهيد عبد الكريم محمد عبد الكريم فوجئت بمطالبة بمديونية ٧٠٩٠ جنيه عن استهلاك الكهرباء بالعنوان عاليه علما بأن الشقة مغلقة منذ خمس سنوات وأقيم فى بيتى بعزبة أبو باشا مركز بنها قليوبية .. وطلبت من بنتى أن تذهب إلى شبكة كهرباء بنها لظروفى الصحية وذهبت اليوم وقابلت الموظف المختص فقال لها المديونية عليكم ٣٤٠٠ جنيه فقط ولاتوجد عليكم مديونيات أخرى وفى حالة سدادكى للمبلغ سيتم شحن الكارت وتشغيل العداد واكدت عليه ألا يوجد مبالغ أخرى فقال لها لا .. فقامت بسداد المبلغ اليوم ولما عادت اليه بعد السداد قال لها باقى عليكم مبلغ ٣٦٩٠ جنيه فقالت له لماذا لم تقل لى ذلك قبل السداد ؟ فقال لها هوه كده فقالت له الشقة مغلقة منذ ٥ سنوات فكيف تضعون لى استهلاك ٣٠٠ جنيه شهرى وخلافه ؟ ولما لم يجدى النقاش طلبت منه تقسيط المبلغ المتبقي حيث لامورد لى سوى نصيبى فى معاش زوجى وإعادة فحص الموضوع بسبب غلق الشقة فرض وقال الكمبيوتر متبرمج على أنه لايوجد تقسيط وعليكم سداده دفعة واحدة وارفق طيب المستندات الثبوتية مكررة طلبى ١ . اعادة فحص المديونية فى ضوء غلق الشقة منذ ٥ سنوات ولازالت مغلقة وأنا اشحن بنظام الكارت وتصحيح الاستهلاك .. ٢ . تقسيط باقى المديونية أن وجدت بعد اعادة الفحص من المختصين بما يتواكب مع ظروفى المالية والاجتماعية .. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام