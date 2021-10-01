سوهاج ..رئيس مركز ومدينة جهينة يلتقي بأمين حزب التجمع بالمركز ويستجيب لمطالب الجماهير .

التقى مصطفى عبد العظيم امين مركز جهينة لحزب التجمع ،السيد احمد البدرى رئيس مركز ومدينة جهينة بمحافظة سوهاج ..جرى خلال اللقاء عرض بعض من مشاكل القرى بمركز جهينة ووعد سيادتة بحل العديد من المشاكل الخاصة بالطرق وانارة القرى والشوارع بمركز جهينة، وازالة بعض التعديات المخالفة على اراضى الدولة فى ظل توجيهات السيد رئيس الجمهورية..واشاد عبدالعظيم بسرعة إستجابة رئيس المدينة في حل مشاكل المواطنين وتركيب محولات الكهرباء وتجديد المحولات المتهالكة..