الكورديات،وألف آهٍ منهنَّ،لهنَّ….و عليهنَّ..شعر ..*-جوان حمي

شعر

الكورديات،وألف آهٍ منهنَّ،لهنَّ….و عليهنَّ

*-جوان حمي

الكوردياتُ الجميلاتُ ؛ الطويلات أو القصيرات،

الممتلئات أو النحيلات، و البيضاوات أو السمراوات،

شّماليّاتٌ أبداً، لا جنوباتٍ

تليق بهن ،صلاحيةُ أيام الفرحِ لديهنَّ منتهيةٌ أبداً ،

أميراتُ حزنٍ أزلي،لا أحد يُخَزِنُ الحزن،يخمره ، و يعتقه بقدر الحزن المعتق في قلوبهنَّ.

السمراواتُ منهنَّ-كما الراحلة أمي- مُبارَكاتٌ بأشعة شمس الشمال ومُلفَحاتٌ بلمسة الحزن المهيبة، تتجملن بحزنهن

:حزن قاتم يظلل العين هنا ،قهر يرسم حمرة باهتة، لشفاهٍ شاحبة هناك ، و بين هذا و ذاك مرارة سنين تلون الخدود ،حِنّاءُ شٓعرهنَّ المبيَّضِ باكراً،حُمْرةُ دماء أحبَّتهنَّ،حمرةٌ صافية لا شائبة فيها،عطرهنَّ الوحيد بعد رائحة التعبِ :رائحة دماء أعزائهنَّ الراحلين للأبدية.

من تهافت الطغاة عليهنّ ؛ الذكوريين،أشباه الرجال، و الدكتاتوريات،

من توالي الشاهنشاهات ،وخلفائهم من آيات الله ،

سلاطين آل عثمان،سيوفهم ذات الأهلّة الثلاث،و أذنابهم،

الرفاق العفالقة، و وارثيهم من أيتام”الثورة “السورية،

من كل ذاك الوجع ، أَبْدَعَتِ الكوردياتُ ،ثلاثية متماثلة الأضلاع من الألم

: دماء أحبتهنَّ المُراقة أبداً ،تَنخرُ وجعاً ثاقباً في قلوبِهنَّ،تتلوه دموع مدرارة لهن،

إذاً،ثلاثية الألم للكورديات :

دماء حمراء طازجة لا تنضبْ لأحبتهنَّ ،

بوجع ثاقب مستمر لقلوبهنَّ ،

و دموعهن اللاتجف أبداً،

الوحيدة التي لَمْ ، و لَنْ تعترف ،بالحدود التي خطَّها لنا الانكليزي ، سايكس و نده الفرنسي ،بيكو هي تلك الثلاثية المتكافئة الأضلاع لألمهنَ : دماؤنا العابرة لحدودهم،وجع أمهاتنا ، ودموعهن،نعم دماؤناو دموع أمهاتنا تتبعنا في عبور قصبات و نواحي الكوردستانات

لا يحتجْنَ للتحديثات في حواسهنَّ لمعرفة مواقيت أو مواضع الرحيل الأبدي لفلذاتهن، إنهُنْ يستشعرنَ ذلك بغريزة الدم المراق ،إحدى ال”مهاباديات”و كنت أخفيتُ عنها نبأ وفاة ابنها بين يديّ في غرفة العمليات،ما انفكتْ هذه الأم تٓشُمُّ يديّ-حيثما تراني- ؛

( أشمُّ رائحة كبدي من يديكَ،

(Bêhnakezeba min ji destêtetê

و في الحقيقة و للأسف،يومها ،يوم وفاة ابنها ،وقفتْ يدايّ عاجزتين عن تقديم أي عون لابنها لبشاعة إصاباته،سوى إعطائه ٣٠٠ ملليلتر من دمي،و الانتظار حتى يسلم روحه لبارئها، لا زلتُ أتمنى أنْ تُبْتَرَ ذراعايٓ و تُدْفَنا مع كبدها عندما شَمَّتْهُما تلك الأم.

نٓدْبُ الكورديات لفَقْدِ أعزائهن هو غناء شجيٌ ،ناخرٌ لقلوبهن وعابر أيضاً لخرائطهم، لا واو للندبة لديهُنَّ،فالكوردية لا تبكي عزيزاً لفقده و رحيله الأبدي ،بل تبكي لائمةً نفسها على تقصير ما بحقه :تروي لي إحدى “العفرينيات” إن ابنها كان يحب مربى التين الكامل الثمرة غير المقسمة،لقد أخطأَتْ،مَرَةً،مُقَدِمَةً له مربى التين مقطعاً،قال لها بعتاب رقيق :يكفي إن كوردستاننا مقسمة لانريد التين مقسماً أيضاً ،كان يحب التينة موحدة كما حلمه بكوردستان موحدة،من بعد فقدهِ،ظلّتْ تلك الأم تبكيه ،متحسرة على تقديم التين المقسوم.

السمراوات، كما الراحلة أمي ؛ تتقن قطاف الزيتون ،القطن، و حصاد القمح، و هكذا عندما كُنَّ ربات منازل،كن اقتصاديات جداً،فما بالك عندما يتعلق الأمر بالقتال ؛عصيٌّ عليهنّ أن يتركوا ذوي القلوب ، العقول و البيارق السود ،دونما عقاب .وعصي عليهن أن ينفقن عليه أكثر من رصاصة؛ يُصِبنَهُ في أعلى قبة الرأس،سَألتُ قنّاصةً من كوباني :كيف تقنصين ذوي البيارق السوداء،القلوب السوداء و العقول السوداء ؟

ضَحِكَتْ ملياً :(كمية السواد في قلوبهم ترشد رصاصتي!!!!، قلوبنا البيضاء ترشد رصاصتي إلى سواد عقولهم ،رصاصتي تقتل السواد اينما كان).

الكورديات أميرات الحزن الأزلي،أَلَمُهُنّ بأبعادٍ ثلاثْ:

طويل : بطول خنجر الخيانات في قلوبهن ،

عريض :بفساحة الكوردستانات،

أما إرتفاعهُ فبارتفاع القمم في كوردستان…

إنْ كان للجميع قيامة واحدة،فإنّ الكورديات قياماتهن مستمرة منذ ١٥١٤سنة،نيران قياماتهن متقدة بخيط فتيله دماء أحبَّتِهنَّ الصافية، النقية ،والسريعة الإشتعال، فتيلُ دمائنا الممتد منْ مهاباد الى عفرين.

*-جوان حمي

كاتب كوردي سوري

من البقية العاشقة لسوريا