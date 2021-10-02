كتابُ الخطايا..أحمد عبد الرؤوف – سوريا
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كتابُ الخطايا
أحمد عبد الرؤوف – سوريا
أراقـــبُ في وجــــوهِ العابرينا
لعــلّي ألتــــقي وجــهــاً حزينا
أحادثُه بصــــمتٍ وهــــو يبكي
ويفـضي بالدّمـــوعِ ليَ اليقينا
بأنَّ الأرضَ دارتْ حولَ شمسي
ولـــم تنســــجْ ضحىً للعالمينا
وأنَّ الأرضَ قــد زُرعتْ قوافٍ
ولم أحصدْ قطــوفَ العاشقينا
وأنَّ الأرضَ لـــم تخــذلْ بنيها
فــمــا لي لا أزالُ بهـا سجينا ?
وأنَّ الأرضَ قــد شهدتْ ملوكاً
فأينَ اليــومَ عــهـدُ الفاتحينا ?
فصبّي للمــنــايا كـــأسَ موتي
وعــــودي للــغـــزاةِ الشّاهدينا
ألا ولتحــمـــلي صـــورَ البرايا
بأنّا مـــن غــــبــــــارِ الرّاحلينا
وأنَّ الــقـــومَ مـــن بردِ المنايا
تكـثّــفَ جــلدُهــم وارتدَّ طينا
توضّي بالقــصــــائدِ أمَّ عــمــرٍ
فحتّى الشّعـر قـد أمسى دفينا
رأيتُ مــن العجــائبِ كــلَّ أمرٍ
ومـــا أمــــــرٌ كأمـــرِ المسلمينا
فسادوا الأرضَ يومـاً بعدَ يومٍ
مــن الأقصـى لأقصى العالمينا
أعاجمُهــم لهــم خـــدمٌ ثقاتٌ
يرجّـــون الخــليــفــةَ أن يلينا
فأبصــرتُ المــوالي مـن ملوكٍ
وعــاملُهــم أمـيـــرُ المؤمنينا !
فقمْ يا ابنَ الملوكِ على غزاتي
ونكّلْ مـــا استطعتَ بهم أمينا
ولا تحســبْ بأنَّ المـــرءَ يمحو
بحـــاضـــــرِه ذنــوبَ الغابرينا
خطـــايانا تعــــدّتْ كــــلَّ ذنبٍ
صــلاحُ الأمـــــرِ والتّاريخِ فينا