تشرب شاي..شعر..رجب الصاوي

شعر

تشرب شاي

رجب الصاوي

– تشرب شاي ؟

– لأ مش عاوز

ده انا تعبان

وماكنتش حاجي

بس بقالي زمان

ما قعدتش وياك

قلت ارتاح من همي شوية

واحكي لك ع اللي مأثر فيا

واتدفى برؤياك

– طب بس استنى

وما تحكيش

أنا عندي شوية قراقيش

نفطر بيهم وانت بتحكي

– لأ مش عاوز

أقعد ..

لحسن اسيبك وامشي

– للدرجة دي

طب ياله احكي

وما تمشيش

…………………………………..

– عاوزاني اتصرف بمزاجها

بقى ده اسمه كلام

– لأ طبعا

بس انت مزودها شوية

مش يمكن بتحبك

– إنت بتتريق .. !

ده انا مش عارف اعيش

كل دقيقة ف وقتي ..

اتحبست في جيوبهم

وما فاضليش ..

غير فنجان القهوة

وحبة شكوى

من أيام ..

– يااااه ..

ده انت الليلادي حزين قوي

أكتر من كل مرة

وبقيت شبه الشعرا

– يعني ..

ما تاخدشي ف بالك

أصل المرض اياه ..

راجع من تاني يدور ..

على حتة سليمة ف جسمي يتسحب .. ويعيش جواها

وانا خايف.. وبافكر ..

– بعد الشر ..

خد بالك من نفسك

……………………………….

– عارف ..

أنا نفسي احلم

نفسي احلم زي الأطفال

بدنيا حلوة ملونة

مليانة طيور وحمام

فيها القمر واقف يضحك

والشمس بتعاكس

وبتحدف عليا الورد

– ياسلام ..

ده حلم جميل خالص

أحلام ..

– أيوه تمام

– طب بس كفاية

وخليك في الواقع

لازم تشرب حاجة معايا

– مش قادر ..

أصل انا ماشي خلاص

– ماشي؟!

– أيوه انا ماشي

ورايح انام

رايح ..

يمكن .. أرتاح .