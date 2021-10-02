تشرب شاي..شعر..رجب الصاوي
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شعر
تشرب شاي
رجب الصاوي
– تشرب شاي ؟
– لأ مش عاوز
ده انا تعبان
وماكنتش حاجي
بس بقالي زمان
ما قعدتش وياك
قلت ارتاح من همي شوية
واحكي لك ع اللي مأثر فيا
واتدفى برؤياك
– طب بس استنى
وما تحكيش
أنا عندي شوية قراقيش
نفطر بيهم وانت بتحكي
– لأ مش عاوز
أقعد ..
لحسن اسيبك وامشي
– للدرجة دي
طب ياله احكي
وما تمشيش
…………………………………..
– عاوزاني اتصرف بمزاجها
بقى ده اسمه كلام
– لأ طبعا
بس انت مزودها شوية
مش يمكن بتحبك
– إنت بتتريق .. !
ده انا مش عارف اعيش
كل دقيقة ف وقتي ..
اتحبست في جيوبهم
وما فاضليش ..
غير فنجان القهوة
وحبة شكوى
من أيام ..
– يااااه ..
ده انت الليلادي حزين قوي
أكتر من كل مرة
وبقيت شبه الشعرا
– يعني ..
ما تاخدشي ف بالك
أصل المرض اياه ..
راجع من تاني يدور ..
على حتة سليمة ف جسمي يتسحب .. ويعيش جواها
وانا خايف.. وبافكر ..
– بعد الشر ..
خد بالك من نفسك
……………………………….
– عارف ..
أنا نفسي احلم
نفسي احلم زي الأطفال
بدنيا حلوة ملونة
مليانة طيور وحمام
فيها القمر واقف يضحك
والشمس بتعاكس
وبتحدف عليا الورد
– ياسلام ..
ده حلم جميل خالص
أحلام ..
– أيوه تمام
– طب بس كفاية
وخليك في الواقع
لازم تشرب حاجة معايا
– مش قادر ..
أصل انا ماشي خلاص
– ماشي؟!
– أيوه انا ماشي
ورايح انام
رايح ..
يمكن .. أرتاح .