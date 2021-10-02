باب الجِمال..قصة ..مصطفى البلكي

باب الجِمال

مصطفى البلكي

تمنيت في لحظة عابرة أن أسرق شعوره, كان الأمر مجازفة قبل أن يكون مستحيلاً, مع الأيام كبرت الفكرة في رأسي, وارتبطت بي كتعلق الأم بصغيرها, لم أجرب هذا الشعور, فعلاقتي مع الانجاب لم تكن طيبة بالمرة, أثناء سنوات زواجي الأولى كانت متع الحياة كفيلة بتأجيلها, رغم أن الصلة الملتبسة بين نظرات زوجتي والأطفال كانت كفيلة بلفت نظري, وإذا أردت أن أضيف وصفًا يلائم تلك الفترة سأقول: ما فائدة ما يشغلنا عن متعة نظنها ستزول يوما! ومن أجل الخروج من هذا الدائرة المسحورة, عدت لنفس البداية, ولذات الأمنية, وبدأت الرحلة, بعد أن تنفك صلتي اليومية المحددة بساعات عمل ثابتة, يرافقني طيفه من خلال دائرة ضوء يحددها الوقت, أدور حوله, وهو يتحرك بهدوء وبانضباط قل أن يوجد في هذا الزمان, يلزم نفسه بتفاصيل لا يغيرها, وكأنه يسير على قواعد خالفها من قبل, فوجد من يعيده لجادة الصواب حينما قال له: وما أحسن هذا النهي لو دام, فمنذ أن يدخل المكتب, يبدي لنا جانبا نعرفه فيه, يبدو سعيدًا ومقبلاً على الحياة, ولا يكف عن توزيع النكات ومداعبة العملاء الذين يترددون على المكان, وأًصبح موثوقا فيه وفي مفرداته, فاتسعت دائرة معارفه بسرعة غير متوقعة, لا تغادره الابتسامة حتى وهو يغلق دفتره, ويعيد قلمه إلى جيب قميصه, تكون معه, تزين وجهه الشاحب, به الكثير من الغموض وتستقر عليه ذكريات عابرة بين ناس قد لا يلتقون ثانية! في أول يوم يدخل فيه معي إلى شقتي تركته يتجول في غرفها الفسيحة الموصدة, ويقف خلف شرفتها التي تطل على النهر مباشرة, سرعان ما عمد إلى الأبواب ففتحها, وترك الأصوات تنفذ من الخارج, فوصلتني أصوات لم أكن أعلم بوجودها, كانت مزيجا من أصوات صراخ الأطفال, وشجارات سيدات مع رجال, ومكبر صوت يعلن عن موت أحد الناس, وآخر يعلن عن بدء اوكازيون الشتاء, وما فاق تصوري صوت غناء قادم من الشقة التي تجاورني, كان صوتًا جميلاً, جعلني أقترب من الشرفة, وألقي نظرة, وجدت امرأة تجلس أمام المرآة, تسرح شعرها, وهي شاردة وصوتها يتردد في وصلة وحيدة تكررها, تعتب على الغائب, قلت لنفسي كيف لم أنتبه لها وأنا أسكن في البناية من سنوات بعيدة, انتبه إلى ما اعتراني من دهشة, فقال لي: المرء مغيب بإرادته, ألمني وجعلني أعيده إلى الدائرة, كي يكون تحت عيني, وأيضا قررت ألا أمنحه الفرصة ليعرف عن ما يثيره فيتكلم بلسان فصيح يطالني منه الوجع. بدأت أمد عيني باليقظة, فتبعته وهو في مكانه, وجدته لا يدخر جهدًا في جمع ما يتراءى له, وما يقدر على لمسه, ويفسح للكلمات مكانا لتكون قريبة من لسانه, حاولت أن أحدد مسافته, فهو كما عرفته في العمل أكثر صمتا, وأقلتا جلبا للمشاكل والوحيد الذي لم يوقع عليه أي عقوبة, تطال راتبه, أو توضع في ملفه, لأنه كان دائم القول: أنا أخرج دائما من باب الجمال, الجملة أثارتني ولما بحثت عنها عرفت أن باب الجمال متسع, يمر منه الجمل وهو يحمل شنفين من التبن! مع الأيام كنت أراه في شقتي كطيف يعبر من أمامي, يغتصب مني نظرات تحت أي ذريعة يختلقها, في البداية لم ألتفت له ولم أمنحه أي نظرة, فالحياة المزدحمة بطبيعة الحال لا تقبل إضافة, فكنت أصرخ فيه وهو يلح: لن يتم شيء. أبعده وأنام, ويعود في الصباح بنفس ذات الوجه ليؤدي دوره المرسوم بعناية فائقة, لا يزيد ولا ينقص فيه, أمر لم يدفعني إلى الزاوية, بل جعلني أجزم بأن هناك حياة خلفية أخرى يعيشها, ومن هنا ولد قرار دعوته لشقتي, تلك الدعوة التي غيرت حياتي فيما بعد. فور دخوله لم يهتم بنظام الشقة ولا بما فيها, حتى اللوحات التي جمعتها من المعارض والتي دفعت فيها الكثير من المال لم يلتفت إليها, ونفس الأمر حدث مع البسط الثمينة والأدوات المنزلية المختارة بعناية, ولا الإضاءة الساقطة على الستائر, حتى المكتبة التي تشغل غرفة كاملة, لم تحرك فيه أي بادرة إعجاب, ولا دهشة, فزاد إيماني بأن خلف السطح أمور تدور بهدوء, ولأني أؤمن بأن الوقت وحده يتكفل بحل كل شيء, وقفت وأنا أنظر إلى الجانب الثاني, لم يطل انتظاري, فبعد أن عدنا وجلسنا في الردهة قال لي: ـ البيت لا رائحة فيه! ـ كيف وأنت تشم فيه أفضل الروائح وأندرها؟ ضحك وقال لي: ـ لن تفهمني. وسكت ونظر إلى المكان وأكمل: ـ رائحتها لا تنسى. أدركت أنه يملك شيئًا فقدته أنا, فاقتربت منه أكثر, وأصبحت قريبًا من تحقيق أمنيتي التي حسبتها مستحيلة, وقت أن عرض عليّ أن أرافقه إلى بيته, وكانت تلك هي المرة الأولى التي أدخل بيتا بناء على رغبة صاحبه. أثناء السير انتظرت أن يظهر لي هو كنزه المخبوء, وحتى أكمل الصورة أو يكمل هو ما بدأه معي, أيقظت فضولي( فنادرًا ما يقودني, ونادرا ما أصبح رهن ما يكتشفه). خشيت من الأقوال الفاترة التي ترسخ في مثل هذه الأوقات, والتي تحفل بالمعتاد من الجمل الروتينية, فنحيت كل شيء, ورحت أتابعه وهو يبتاع أشياء من محل بقالة يقع على ناصية الشارع الذي يسكن فيه, طلب زجاجة مياه غازية من الحجم الكبير, وباكو شاي, وبعض المعلبات, وحفنة من حلوى الطوفي. وبعد أن وضع البقال الأشياء في كيس أسود , سأله: ـ على النوتة؟ ابتسم ورد: ـ على النوتة يا طيب. وتحركنا في اتجاه شقته, لتكون البداية الصحيحة لأن أقترب من سرقة شعورة. لما فتح باب بيته وصلني صوت غناء جميل, خففت من خطوتي, فلما استقر بي المقام على الكرسي في الصالون, وضع الكيس على تربيزة مفروشة بمفرش أبيض, وقبل أن يستقر على الكرسي المقابل لي, اقتحم المكان ثلاثة صبيه اعمارهم متفاوتة, نثروا كلمات الترحيب, ودس في أيديهم حلوى الطوفي, وطبعوا هم قبلاتهم على خده, وخرجوا ومعهم الكيس, وهو يودعهم التفت لي وقال: ـ هم بركة البيت. لم أرد, واكتفيت بإيماءة خفيفة, ابتسم واستأذن ليغير ملابسه, فوجدت نفسي وحيدًا, فشغلت نفسي بالفرجة على الصور المتناثرة على الجدران, كل الصور كانت لأولاده وهو بينهم, أدهشني أني كلما شرعت في فض التشابك بيني وبين الوجوه, أعود إليها, وكأني أردد: قدري كظلي أحمله ولا يحملني, أخذني الوقت لشقتي ولتلك اللوحات السريالية التي أقتنيها,