تجمع شمال سيناء يكرم شباب حي الكرامة

كتب ..احمد حسين الزملوط

في اطار متابعة قيادات حزب التجمع امانة شمال سيناء للنشاط المجتمعى والشبابى للمحافظة. ومن خلال احتفالية اقامها الحزب اليوم السبت لتكريم الشباب النشط والمهتم بالشأن العام والخدمى بحي الكرامة قدمت امانة الشباب بالحزب متمثلة فى امين الشباب احمد بخيت كاري ومن ابناء حي الكرامة وامانة المراة متمثلة فى منار حسام امينة المراة بالحزب،شهدات تقدير لمجموعة من شباب حي الكرامة وذلك تقديرا علي دورهم الملموس مجهودهم الكبير من خلال تفاعلهم القوى مع مشاكل الحي وانشاء بيت ثقافي بالجهود الذاتية.

وقد قام بتسليم الشهادات احمد بخيت كاري امين شباب الحزب ومنار محمد امينة المرأة بحزب التجمع بشمال سيناء و مصطفي فايز امين الاعلام بالحزب و رضا الغالي ضيفه الاحتفالية..

هذا وقد حضر الاحتفالية قيادات امانة المحافظة لحرب التجمع بشمال سيناء :حسن عبدالله النخلاوي امين المحافظة واحمد الزملوط الامين العام المساعد و محمد حجاج امين مدينة العريش و ابراهيم الكاشف عضو هيئة المكتب..

وتتقدم امانة حزب التجمع بخالص الشكر والتقدير لشباب حي الكرامة علي مجهودهم العظيم لحل مشاكل حي الكرامة والابداع في التنمية الثقافية لسكان حي الكرامة..