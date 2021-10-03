نائبة التجمع أمينًا للسر بلجنة المشروعات بالبرلمان

اسفرت انتخابات لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، بفوز رئيس اللجنة النائب محمد كمال مرعي رئيسًا للجنة، وذلك بالتزكية، وفوز النائبة هالة أبو السعد وكيل أول، والنائب محمد الجارحي وكيل ثان، والنائبة مارسيل سمير عن حزب التجمع أمينًا للسر، وذلك بالتزكية أيضًا.

وكان المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، رفع الجلسة العامة الثانية، على أن يعاود المجلس الانعقاد في تمام الساعة الثانية والنصف اليوم لإعلان نتيجة انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية.

ودعا رئيس المجلس أعضاء البرلمان لانتخاب هيئات مكاتب اللجان النوعية، وفقا للقواعد المتبعة.

وأعلن أمام الجلسة العامة للبرلمان، قواعد انتخاب هيئات مكاتب اللجان النوعية (الرئيس – الوكيلين – أمناء السر)، بحيث يترأس عملية الانتخاب أكبر الأعضاء سنا ويعاونه الأصغر سنًا.

وطالب حنفي جبالي، أعضاء المجلس، لانتخاب هيئات مكاتب اللجان النوعية، بحيث يتم إجراء الانتخابات بحضور أغلبية أعضاء اللجنة (50% + 1)، وعلى أن تتم الانتخابات لمدة ساعة.

على أن يتم إعلان التشكيل النهائي لهيئات مكاتب اللجان النوعية للبرلمان، في جلسة ثالثة عصر اليوم.