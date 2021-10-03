عودة الجماهير.. رئيس رياضة النواب يكشف اجندة عمل اللجنة

قال النائب محمود حسين الفائز برئاسة لجنة الشباب والرياضة بالتزكية، إن اللجنة امامها جدول مزدحم خلال دور الانعقاد الثاني، على أن يتم انعقاد اجتماعات اللجنة من الغد الأثنين لوضع جدول عملها. وأكد رئيس لجنة الشباب أن مناقشة نتائج بعثة مصر فى اولمبياد طوكيو ستتصدر جدول عمل اللجنة ن خاصة ان اللجنة كانت فى عطلة برلمانية ولم تقدم تقرير بشأنها حتي الآن. وأوضح أن اللجنة ستركز ايضا على تعديلات قانون الرياضة، لمعالجة مشكلات الجمعيات العمومية، ومعوقات الاستثمار لافتا إلي إنه سيتم فتح ملف الاتحادات الرياضية ومناقشت اعضاءها فى خطة عملها لتطوير الرياضة المصرية. وأشار النائب إلى إن ملف عودة الجماهير أحد الملفات الهامة التى ستسعسى اللجنة لحلها حخلال الفترة المقبلة، حتي تستعيد الملابع المصرية بريقها بوجود الجماهير فى المدرجات مؤكدا انه سيتم استكمال مناقشة مشاكل مراكز الشباب والعمل على استكمال المنشآت المتوقفةفضلا عن دعم الأندية الشعبية. وشدد على أن صناعة البطل الأولمبي من ضمن اولويات عمل اللجنة ن وسيتم مناقشة الاسعدادات لأولمبياد باريس القادمة، حتي يكون لدينا العديد من الأبطال الاولمبيين المؤهلين للمنافسة بقوة.