فى لقاء السحاب للكرة الانجليزية.. مباراة فوق «صفيح ساخن» تقاسم شوطيها ونتيجتها الريدز والمانسيتى.. وصلاح تلاعب بالمدافعين وأحرز هدف عالمي بقدمه اليمنى

التعادل الإيجابي 2-2، هو محصلة المواجهة النارية بين ليفربول وضيفه مانشستر سيتي ، جاء ذلك فى المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب «آنفيلد» في قمة منافسات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج».

وكان الشوط الأول، قد انتهى بالتعادل السلبي، حيث سيطر عليه فريق مانشستر سيتي الأكثر خطورة، وتصدى البرازيلي أليسون حارس ليفربول لكرة خطرة من أمام فيل فودين، بعد مجهود رائع من البرتغالي برناردو سليفا.

وأنقذ أليسون هدفا مؤكدا من أمام فودين في نهاية الشوط الأول، بعد أن خرج الحارس خارج منطقة الجزاء وقطع الطريق على لاعب السيتي.

وفي الشوط الثاني، بدأت الإثارة حين قدم الفرعون المصري محمد صلاح فاصلا مهاريا وراوغ أكثر من لاعب وأهدي ساديو ماني تمريرة سحرية، ليسجل منها هدف ليفربول الأول في الدقيقة 59.

بعدها تعادل فيل فودين للسيتي في الدقيقة 69 إثر تمريرة حاسمة من البرازيلي جابرييل جيسوس.

وجاءت الدقيقة 76، ليسجل محمد صلاح الهدف الثاني للريدز بمهارة فائقة بعد أن تمكن من المرور من أكثر من لاعب ليسدد في المرمى بقدمه اليمنى، ويرفع رصيده إلى 6 أهداف هذا الموسم والـ103 في تاريخ البريميرليج.

وبعدها تمكن كيفن دي بروين من تسجيل هدف مانشستر سيتي الثاني في الدقيقة 80 من تسديدة قوية بقدمه اليسرى من خارج منطقة الجزاء، غيرت اتجاهها في جسد جويل ماتيب وتسكن مرمى أليسون.

بهذه النتيجة يأتى ليفربول فى وصافة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 15 نقطة بفارق نقطة عن تشيلسي المتصدر، وبفارق نقطة عن مانشستر سيتي (حامل اللقب)، الذي يحتل المركز الثالث.

ويحتل محمد صلاح صدارة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 6 أهداف، بالمشاركة مع جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي.

وكان تشكيل لاعبى ليفربول:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: ميلنر – فيرجيل فان دايك – جويل ماتيب – روبرتسون

خط الوسط: كيرتس جونز – فابينيو – هندرسون

خط الهجوم: محمد صلاح – ديوجو جوتا – ساديو ماني

أما مانشستر سيتي فتكون من:

حراسة المرمى: إيدرسون

خط الدفاع: كايل ووكر – روبن دياز – لابورت – كانسيلو

خط الوسط: رودري – دي بروين – برناردو سيلفا

خط الهجوم: جريليش – فودين – جيسوس