“انتصارات أكتوبر بين السلاح والسياسية “..في منتدى خالد محي الدين ..الاربعاء المقبل

يتشرف منتدى خالد محيى الدين بحزب التجمع بدعوتكم في تمام الساعة السادسة والنصف مساء يوم الأربعاء الموافق 6 أكتوبر 2021 ،في ندوته الواحدة والثلاثين تحت عنوان :” إنتصارات أكتوبر 1973 “( بين السلاح والسياسة )..ويتحدث فيها السيد اللواء محمد الغباشي أمين مركز آفاق للدراسات الإستراتيچية ،الدكتور أحمد فؤاد أنور أستاذ العبري الحديث والفكر الصهيوني بجامعة الإسكندرية عضو المجلس المصري للشئون الخارجية .

ويدير الندوة الإعلامي والكاتب الصحفي خالد الكيلاني ، ويشارك فيها بالحوار والمناقشة عدد من الخبراء والسياسيين والكتاب والصحفيين والإعلاميين وقادة الرأي .

والدعوة عامة للجميع للحضور والمشاركة والمناقشة .

تنعقد الندوة في تمام الساعة السادسة والنصف مساء الأربعاء الموافق 6 أكتوبر 2021 في قاعة جمال عبد الناصر بالمقر المركزي لحزب التجمع 1 شارع كريم الدولة من ميدان طلعت حرب – القاهرة .



لتأكيد الحضور أو الإعتذار أو لترتيب التغطية الإعلامية : 25759011 – 25759152 – 25759281 – 01111002510 –