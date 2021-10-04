تعرف على تشكيل لجنة القيم بمجلس النواب

أعلنت الأمانة العامة بمجلس النواب، تشكيل لجنة القيم البرلمانية برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، وعضوية كل من؛ 1- محمد محمد عبدالمقصود محمد مستقبل وطن 2- محمد عبدالله عبدالله زين الدين (محمد زين الدين) مستقبل وطن 3- يونس يونس أحمد عمر (يونس الجاحر) مستقبل وطن 4- محمد سلطان علي محمد (محمد سلطان) مستقبل وطن 5- محمد أحمد أحمد زايد (محمد زايد) مستقبل وطن 6- حسام محمد محمود أحمد (حسام العمدة) مستقبل وطن 7- أحمد إسماعيل محمد أحمد (أحمد إسماعيل) مستقبل وطن 8- محمد رضا عبدالمحسن أحمد البنا (محمد رضا البنا) مستقل 9- مكرم السيد متولي رضوان (مكرم رضوان) الشعب الجمهوري 10- أيمن محسب سالم فرج (أيمن محسب) الوفد الجديد 11- مصطفى بدران مهنى مصطفى (مصطفى بدران) حماة الوطن 12- مي أوسامة كمال السيد رشدي (مي رشدي) الإصلاح والتنمية 13- مها رزق عبدالناصر الطرهوني (مها عبدالناصر) المصري الديمقراطي الاجتماعي 14- سناء حسان طايع علي (سناء الحساني) مصر الحديثة