البرلمان يعتمد تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان.. تعرف على الأسماء

أعلنت الأمانة العامة لمجلس النواب اعتماد تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان، وجاء التشكيل كالتالي: 1- السفيرة مشيرة محمود خطاب، رئيساً. 2- السفير محمود كارم محمود، نائب الرئيس. 3- الدكتور محمد أنس قاسم يوسف جعفر. 4- جورج إسحاق جرجس. 5- الدكتور محمد سامح أحمد محمد عمرو بندر. 6- الدكتورة هدى راغب عوض. 7- الدكتورة نيفين عبدالمنعم مسعد. 8- الدكتورة نهى على على بكر. 9- المحامي عبدالجواد أحمد عبدالحميد أحمد. 10- المحامية رابحة فتحى شفيق محمد. 11- المحامية نهاد لطفى سيد محمد أبوالقمصان. 12- هانى إبراهيم فهمى إبراهيم. 13- الدكتور ولاء جاد الكريم محمود عثمان. 14- غادة محمود همام محمود. 15- المحامى محمد ممدوح جلال عبدالحليم. 16- المحامى علاء سيد كامل شلبى. 17- الصحفى عزت إبراهيم ميخائيل يوسف. 18- نهى طلعت عبدالقوى السيد عبداللطيف. 19- الصحفى محمود محمد سعد متولى بسيوني. 20- سميرة لوقا دانيال أبسخرون. 21- الدكتورة وفاء بنيامين بسطا مترى. 22- المحامى عصام الدين أحمد طه شيحة. 23- محمد أنور أحمد عصمت السادات. 24- دينا هشام محمد عباس خليل. 25- المحامى سعيد عبدالحافظ سعيد درويش. 26- إسماعيل عبدالرحمن محمد محمد. 27- الدكتور أيمن جعفر زهرى أحمد. وكانت اللجنة العامة لمجلس النواب اجتمعت صباح اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، وذلك للنظر في جدول أعمال اللجنة العامة بشأن ترشيح عدد (14 عضوًا) لعضوية لجنة القيم، وكذلك تسمية أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، وفق أحكام القانون رقم (94) لسنة 2003 بإنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان.