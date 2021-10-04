نائبة التجمع توجه سؤال لوزير النقل بشأن تأخر صرف مستحقات عمال شركة النيل

تقدمت النائبة مارسيل سمير، عضو مجلس النواب عن حزب التجمع، بسؤال برلماني بشأن تأخر صرف مستحقات وحوافز العاملين بشركة النيل العامة للطرق الصحراوية. ووجهت نائبة التجمع سؤالها للفريق كامل الوزير وزير النقل والمواصلات، وقالت فيه؛ يعاني العاملين بشركة النيل العامة للطرق الصحراوية بسبب عدم صرف مستحقاتهم المالية من حوافز ومكافآت، ووصل الأمر إلى انتحار أحدهم أمام عجلات القطار نتيجة للأوضاع السيئة داخل الشركة، ونتج عن ذلك تنظيم العاملين لوقفة احتجاجية بمقر الشركة للمطالبة بصرف مستحقاتهم المالية المتأخرة. وتوجهت نائب التجمع بعدة أسئلة لوزير النقل؛ منها السؤال حول أسباب تأخر صرف المستحقات المالية (حوافز ومكافآت) للعاملين، والإطار الزمني لحل تلك الأزمة، وأسباب تعثر الشركة بالرغم من المشروعات العملاقة التي تقوم بها الدولة من طرق جديدة ومشروعات تنموية عملاقة. وطالبت النائبة أن تكون الإجابات المقدمة حول الأسئلة (كتابةً) إعمالًا لنص المادة 200 من لائحة مجلس النواب.