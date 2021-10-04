تعرف على جدول أعمال مجلس الشيوخ في الاسبوع الأول لدور الانعقاد

يعقد مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق أولى جلساته العامة في دور الانعقاد الثاني، صباح غدًا الثلاثاء. تبدأ الجلسة الأولى في الحادية عشر صباح غد بتلاوة قرار رئيس الجمهورية رقم 419 لسنة 2021 بدعوة مجلس الشيوخ للانعقاد لافتتاح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الأول. وتلاوة قرار رئيس الجمهورية رقم 300 لسنة 2021 بفض جور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الأول لمجلس الشيوخ. وعقب ذلك يتم إعلان الاعتذارات والرسائل الخاصة بالمجلس. وفي اليوم التالي، الأربعاء، يُعلن قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس وفتح الباب لتقديم الاقتراحات والاعتراضات كتابة، على أن يُعلن رفع الجلسة بعد ذلك. وفي الجلسة الثانية ليوم الأربعاء يُعلن رئيس مجلس الشيوخ القوائم النهائية لتشكيل اللجان النوعية في صورتها الأخيرة عقب البت في الاقتراحات والاعتراضات المقدمة من الأعضاء. وفي الجلسة الأخيرة، ظهر نفس اليوم، تم إعلان نتئاج انتخابات مكاتب اللجان النوعية للمجلس.