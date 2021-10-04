وفد قيادة حركة حماس في القاهرة

اكتمل وصول وفد حركة المقاومة الاسلامية حماس من فلسطين والخارج الى العاصمة القاهرة في زيارة تستمر لعدة أيام.

ويشارك في الزيارة رئيس المكتب السياسي للحركة اسماعيل هنية ونائبه صالح العاروري ورئيسي الحركة في غزة والخارج يحيى السنوار وخالد مشعل الى جانب معظم أعضاء المكتب السياسي.

وسيعقد المكتب السياسي لحركة حماس اجتماعه في القاهرة للمرة الأولى على صعيد واحد منذ انتهاء الانتخابات الداخلية للحركة.

كما سيلتقي أعضاء من الوفد بوزير المخابرات المصرية وعدد من قيادات الجهاز، لبحث القضايا الثنائية بين الطرفين.

وقالت حركة حماس إن الزيارة تأتي بدعوة كريمة من الأشقاء في جمهورية مصر العربية، للتباحث حول العديد من الملفات الوطنية الهامة.

وتأتي هذه الزيارة بعد أربعة أشهر فقط من الزيارة الأخيرة التي قام بها وفد من قيادة حماس برئاسة إسماعيل هنية الى القاهرة، حيث جرت حوارات من المسؤولين في مصر حول التطورات السياسية والميدانية.