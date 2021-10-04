ليبرون جيمس أسطورة كرة السلة الأمريكي: ما يفعله صلاح لا يصدق

احتفى ليفربول بنجمه المصري محمد صلاح،عقب تسجيله هدفا رائعا خلال مواجهة فريقه ليفربول وضيفه مانشستر سيتي، في قمة منافسات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز. «الفرعون» قدم مستوى مبهرا على ملعب آنفيلد، إذ صنع الهدف الأول لزميله ساديو ماني، قبل أن يضيف الثاني في الدقيقة 76 من عمر المباراة، بمجهود فردي كبير وبطريقة رائعة، بعد مراوغة عدد من مدافعي السيتي. وكان الحساب الرسمي لليفربول قد نشر على «تويتر» تغريدة قال فيها: «محمد صلاح لاعب كرة قدم لا يصدق، واتفق ليبرون جيمس، أسطورة كرة السلة الأمريكية، مع تغريدة النادي الإنجليزي، حيث أعاد نشرها عبر حسابه معلقا عليها قائلا: “نعم هو كذلك!”. سجل صلاح 8 أهداف وصنع ثلاثة في ثماني مباريات من تسع مباريات في جميع المسابقات هذا الموسم، وساهم في تسجيل أكبر عدد من الأهداف حتى الآن في الموسم (2021-22) أكثر من أي لاعب آخر في الدوري الإنجليزي الممتاز. وبذلك، يرفع محمد صلاح رصيده إلى 103 أهداف حتى الآن في «البريميرليغ» (101 مع ليفربول وهدفين مع تشيلسي)، وبات على بعد هدف واحد فقط من معادلة رقم الإيفواري ديدييه دروغبا مهاجم تشيلسي السابق، متصدر قائمة هدافي الأفارقة في الدوري الإنجليزي. وفى السياق نفسه، رفض صلاح الحديث عن هدفه العالمي في مرمى مانشستر سيتي، لدى حديثه لوسائل الإعلام في نهاية المباراة، مؤكداً أنه سيتحدث عن الهدف بعد مشاهدته له لاحقا. وعلق المدير الفني لليفربول يورجن كلوب ، على هدف محمد صلاح الثاني في شباك مانشستر سيتي، في المباراة التي انتهت بالتعادل 2-2 بقمة الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي قائلا: «اللاعب الأفضل في العالم فقط يمكنه تسجيل مثل هذه الأهداف الاستثنائية، وسيبقى المشجعون يتحدثون عن ذلك الهدف طويلاً”. وأعرب كلوب عن عدم رضاه على أداء فريقه في الشوط الأول: «كان من الواضح أن مان سيتي سيطروا، ونحن تفننا في الأخطاء ولعبنا شوطا لم يكن جيدا بالمرة، ولكن في الشوط الثاني، سعيد أننا عدنا بذلك الشكل، جلبنا لنفسنا الشجاعة والابتكار وعدنا». وأختتم تعليقه قائلا: «علينا أن ننسى الشوط الأول، أما الشوط الثاني فيبقى في الذاكرة.. كنا نستحق الثلاث نقاط إذا ما تجاهلنا ما حدث في الشوط الأول ولكن مع الشوطين أظن أن النقطة شيء جيد»”.